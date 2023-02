Preocupação para os motoristas de todo o Brasil

Fuja do golpe IPVA! Atualmente, inúmeros golpes estão sendo aplicados por conta do IPVA. Acompanhe nesse artigo como você pode se prevenir do golpe IPVA.

Os criminosos estão aplicando um novo golpe chamado golpe do IPVA para os contribuintes. Conseguindo aplicar também esse golpe que o contribuinte quase não percebe.

Independente das Datas do pagamento do IPVA, é importante que você esteja atento o tempo integral contra os possíveis golpes para evitar cair em um deles. O novo golpe do IPVA é algo muito sério, muito perigoso e você pode perder uma bolada de dinheiro. Uma dessas.

Basicamente, no golpe do IPVA, os criminosos chegam aos contribuintes alegando haver uma irregularidade com os órgãos estaduais. A partir do momento que o criminoso entra em contato, ele já possui os dados do contribuinte.

É por isso que é tão importante nesse caso saber como se prevenir dos possíveis golpes, pois assim o criminoso não terá acesso aos seus dados.

Veja logo abaixo quais são as formas de os golpistas conseguem aplicar o golpe do IPVA e veja como se prevenir para não cair nessa.

Golpe aplicado através de boleto

Primeiramente, para você saber se prevenir dos possíveis golpes, você deve estar atento como é a forma que os criminosos trabalham. Então, diante disso, você consegue ver o padrão dos seus golpes aplicados e você saberá se prevenir e fugir do golpe IPVA.

Uma das formas que o golpe aplicado é através de boletos. Segundo as informações do InfoMoney, todos os órgãos de defesa do consumidor se movimentaram para alertar a todos os contribuintes dos métodos de golpe, e via boleto foi um deles.

Para aplicar o golpe IPVA, eles conseguem enviar boletos falsos aos contribuintes, assim o mais desatento pode realizar o pagamento para os golpistas.

Esse método de enviar boletos falsos aos contribuintes ocorre através dos Correios ou também pode ocorrer através do e-mail ou de links via mensagem de texto. Ou seja, em todos os lugares você está vulnerável para cair nesse possível golpe.

Em resumo, funciona Dessa forma, o criminoso aplica o golpe IPVA, enviando um boleto de qualquer forma, para o contribuinte e acreditando que o boleto é o original, ele realiza o pagamento, acreditando que para o órgão público, embora o valor seja enviado para a conta dos golpistas.

É importante estar atento o tempo inteiro, pois o documento recebido é extremamente similar ao original, possuindo até mesmo a logotipo do governo estadual. Além disso, as informações aparentam ser de algum órgão oficial. Por isso é muito mais fácil cair nesse golpe.

Diante disso tudo, o que você precisa fazer é ler atentamente cada boleto recebido. Se for por e-mail, fica ainda mais fácil de ver se é golpe aplicado, pois você pode ver o endereço do e-mail de quem lhe enviou e por mensagem, você consegue observar o número e saber que pode de tratar de golpe.

Como é feito o golpe através do telefone

Se você pensava que os golpistas iriam se contentar em aplicar o golpe somente por e-mail ou mensagem de texto, você se enganou.

Segundo a informação divulgada no InfoMoney, existe outra modalidade do golpe IPVA, que acontece através de uma ligação.

O tipo de golpe funciona da seguinte forma, o contribuinte recebe uma ligação de uma pessoa que se diz ser funcionário do governo ou algum funcionário que trabalha no Detran.

O contribuinte é alertado sobre possíveis atrasos no pagamento do IPVA. Então, é solicitado que o pagamento seja efetuado quanto antes e é onde o golpista solicita a confirmação de dados do contribuinte, que efetua um pagamento.

Como se prevenir do golpe IPVA

Para que você consiga se prevenir do golpe IPVA, você deve ter acesso ao boleto de pagamento do tributo somente pelo site oficial da Secretaria da fazenda. Não aceite receber o boleto de qualquer outra fonte. E caso você receba, suspeite do que está sendo lhe enviado.

Sempre que você receber uma ligação, ou receber um boleto através de mensagem, ou e-mail, ative as suas suspeitas.

Você pode simplesmente ignorar essas mensagens e conferir diretamente no site da Secretaria da fazenda do seu estado, onde é o único lugar confiável para você realizar a impressão do seu boleto.

Além disso, outra forma de você conseguir fugir do golpe do IPVA é estando sempre atento no pagamento do IPVA 2023. Sabendo certamente a respeito das Datas, você terá muito menos chance de cair nos possíveis golpes.