Presidente Biden, não sabemos de onde veio o OVNI abatido, mas há uma teoria

Ele diz que eles não fazem parte do programa de balões espiões da China – como o primeiro balão que foi abatido do céu – e são mais prováveis ​​balões lançados por empresas privadas para vários fins.

Biden diz que não acredita que haja mais objetos do que o normal surgindo sobre os EUA … ele diz que simplesmente aprimoramos nossa capacidade de detectar esses objetos, então estamos vendo mais do que no passado.