Presidiário de Barcelona: Dani Alves não está agindo como uma estrela

Oum dos internos do Centro Penitenciário Brians IIonde Daniel Alves está detido, revelou detalhes sobre o cotidiano do ex-lateral-direito do Barcelona na prisão.

O preso revelou que Alves é sério, tenta passar despercebido e ainda ajuda outros presos pagando para que comprem coisas que possam precisar.

“Ele ajuda onde pode“, disse o preso ao programa de TV espanhol ‘El Programa de Ana Rosa’.

“Ele tenta passar despercebido e é muito legal com as pessoas. Ele não é uma estrela. Há funcionários que o bajulam e outros que estão felizes em tê-lo lá.”

Por sua vez, o advogado Cristobal Martellque se encarrega de cuidar Daniel Alves‘ interesses, admitiu pela primeira vez que houve penetração durante a suposta agressão sexual, mas ele foi inflexível que foi consensual.

Para justificá-lo, frisou que o relatório médico fornecido pela jovem pelo Hospital de Clínicas, onde ela foi atendida na manhã seguinte ao suposto incidente, não mostra nenhuma lesão na área genital.