Pretenso criminoso ameaça explodir letreiro de Hollywood e chama policiais errados

Alguém supostamente tentou puxar um Doctor Evil com o icônico letreiro de Hollywood – tanto em termos de suas exigências ridiculamente malucas quanto de sua inteligência geral. 😅

Fontes policiais disseram ao TMZ … um homem chamado Hollywood PD no domingo ameaçando explodir o famoso marco de Los Angeles em pedacinhos com bombas – isto é, a menos que ele recebesse US $ 10.000 (inserir Mike Myers movimento mindinho aqui).