Prévia do UFC 284: Qual é o melhor resultado possível para Islam Makhachev x Alexander Volkanovski?

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski se enfrentarão em uma luta campeão x campeão pelo título dos leves do UFC na luta principal do UFC 284, uma luta que determinará quem é o melhor lutador peso por peso do mundo atualmente. Se Volkanovski, o atual campeão dos penas, fizer isso e conseguir a reviravolta, onde ficará a vitória de todos os tempos?

Junte-se a Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, juntamente com o peso pena do UFC Calvin Kattar, enquanto eles discutem o evento principal de apostas altas para o evento pay-per-view de sábado, onde cada divisão depende de quem sair vitorioso de Perth e, em homenagem do grande jogo da NFL neste fim de semana, algumas apostas divertidas de Makhachev x Volkanovski. Além disso, eles discutirão a luta interina pelo título de 145 libras entre Yair Rodriguez e Josh Emmett, outras lutas notáveis ​​no card, e responderão às perguntas dos espectadores no final.

Assista ao show de prévia do UFC 284 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.