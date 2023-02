Prévia do UFC Vegas 70: Nikita Krylov x Ryan Spann, mais o retorno de Tatiana Suarez e muito mais

Nikita Krylov e Ryan Spann lutam na luta principal dos meio-pesados ​​do UFC Vegas 70 de sábado, enquanto todos os olhos no mundo do MMA parecem estar no retorno de Tatiana Suarez, que faz sua primeira aparição no UFC em quase quatro anos quando ela enfrenta Montana De La Rosa em uma luta peso mosca.

Junte-se a Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, na prévia do card de sábado no APEX, discuta o evento principal, a primeira luta de Suarez desde junho de 2019, Andre Muniz x Brendan Allen no evento co-principal e mais, enquanto o UFC faz um último desvio no caminho para o UFC 285, e o retorno de Jon Jones contra Ciryl Gane pelo título dos pesos pesados.

