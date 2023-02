Prévias carnavalescas atraem multidão para ruas de Penedo

Secom PMP

A festa mais popular do Brasil voltou a acontecer em Penedo, com toda a animação que a pandemia de covid impediu de acontecer nos dois últimos anos.

Bonecos gigantes, orquestras de frevo e paredões de som estão nas ruas da cidade histórica, arrastando multidões e gerando recursos para a economia local, com segurança e tranquilidade.

Os blocos que resgatam a tradição do carnaval de rua em Penedo acontecem em diversos localidades, reunindo foliões que se preparam para a Lavagem do Beco e das Escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos na Sexta-Feira de Carnaval.

Com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio de diversos setores da administração municipal – especialmente a Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude -, as prévias movimentam bairros, principalmente no centro histórico.

Confira abaixo a galeria de imagens dos blocos da Boneca Raquel e Ovo da Madrugada, agremiações que fizeram a folia em Penedo neste último final de semana.