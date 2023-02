Previsões do UFC 284 – Luta de MMA

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski não estão seguindo o caminho mais fácil, com certeza.

Após suas recentes vitórias pelo título, os headliners de sábado poderiam ter se contentado em manter suas divisões e passar o ano se defendendo de um conjunto de adversários animados; em vez disso, Makhachev chamou o campeão dos penas do UFC – que por acaso é o lutador peso por peso nº 1 do mundo – e Volkanovski respondeu com vigor, ansioso para sufocar o que deveria ser o começo de um peso leve dominante corrida pelo título para Makhachev.

Então, isso é realmente tudo o que está em jogo no evento principal do UFC 284: grandeza libra por libra. A mais longa invencibilidade atual no UFC (Volkanovski lidera com 12 vitórias consecutivas, Makhachev é tímido com 11). Imortalidade.

Uma derrota não deve prejudicar muito as perspectivas de carreira de nenhum dos lutadores. Makhachev acabou de completar 31 anos e é o principal candidato a disputar os títulos do UFC no futuro, seja em 155 ou 170 libras. Volkanovski sempre pode voltar para 145 libras e continuar o que já foi um excelente reinado no campeonato, com Yair Rodriguez, Josh Emmett, Arnold Allen, Ilia Topuria e disputando sua chance em “The Great”.

Além de tudo isso, estamos sendo brindados com um raro deleite em esportes de combate: dois dos melhores indiscutíveis em suas respectivas categorias de peso jogando a cautela ao vento pela chance de provar seu valor no maior palco, consequências que se danem. Passará muito tempo antes de vermos um teste tão único novamente.

Em outra ação do card principal, Rodriguez e Emmett lutam pelo título interino dos penas, Jack Della Maddalena busca continuar seu início escaldante no UFC contra o veterano Randy Brown, os pesos pesados ​​Justin Tafa e Parker Porter buscam um destaque, e Jimmy Crute retorna para enfrentar Alonzo Menifield em uma luta meio-pesado.

O que: UFC 284

Onde: RAC Arena em Perth, Austrália

Quando: Sábado, 11 de fevereiro. O card começa com cinco lutas preliminares no ESPN+ às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Islam Makhachev (1) vs. Alexander Volkanovski (1, FW)

Quando essa luta foi anunciada pela primeira vez, uma vitória de Islam Makhachev estava clara em minha mente. Ele é maior e Alexander Volkanovski não consegue parar suas quedas por cinco rodadas. Não há ninguém no peso leve agora que eu escolheria para vencê-lo, então como um peso pena vai fazer isso, mesmo que seja indiscutivelmente o melhor peso pena que eu já vi?

Então considerei os pontos fortes de Volkanovski. Além de sua trocação de elite, velocidade irreal e mãos pesadas, ele é um dos melhores em se adaptar na hora. Nós o vimos enfrentar as fundas e flechas de Max Holloway, Brian Ortega, José Aldo e Chad Mendes, e todas as vezes ele atirou de volta com inteligência e ferocidade inigualáveis. É fácil imaginá-lo sobrevivendo à corrida inicial de Makhachev e depois se afastando nas rodadas posteriores.

Talvez seja Makhachev quem tenha mais a provar aqui, já que raramente deu um passo em falso desde que sofreu a única derrota de sua carreira, um nocaute no primeiro round nas mãos de Adriano Martins que parece mais uma resposta trivial do que um plano de como lidar com ele. Afinal, há uma desvantagem na dominação: ninguém sabe como você reagirá quando não parecer tão simples. E nada sobre lutar contra Volkanovski é simples.

Repetidamente, várias permutações desses argumentos giravam em minha mente, e você provavelmente já viu outros especialistas agonizarem sobre essas mesmas questões. Então eu me absolvi dessa luta interna. Lembrei a mim mesmo que lutar pode ser elementar.

Voltei a isso: Makhachev é maior. Volkanovski não consegue parar suas quedas por cinco rodadas. Não tem ninguém no peso leve que possa vencê-lo e duvido que algum pena também consiga. Mais importante, não importa o que aconteça, essa luta será incrível.

Foi assim que cheguei a Makhachev por decisão em cinco rounds tensos que deixarão a porta aberta para uma revanche, ainda que seja improvável.

Escolha: Makhachev

Yair Rodriguez (4) vs. Josh Emmett (7)

Como o evento principal, estou levando este pelo valor de face.

No papel, você tem a criatividade e a técnica de Yair Rodriguez contra o poder e a coragem de Josh Emmett. Isso não quer dizer que Rodriguez não tenha potencial para finalizar com uma tacada nem que Emmett seja deficiente no departamento técnico, mas cada homem tem um caminho distinto para a vitória e sabemos disso com base em atuações recentes.

A vantagem na qualidade da competição deve ir para Rodriguez, que fez cinco rodadas em ritmo acelerado com Max Holloway em uma derrota, sem mencionar que também passou um tempo na gaiola com Brian Ortega, Chan Sung Jung e Frankie Edgar em graus variados de sucesso. Mesmo em suas derrotas mais humilhantes, você pode apostar que Rodriguez aprendeu muito e todas essas lições culminaram na formação do contendor que você vê agora. Ele merece estar lutando por um título depois de anos de paradas e largadas.

Emmett nunca se sentiu como um filho favorito do UFC, talvez devido à sua tendência de deixar seus punhos falarem ao invés de fazer uma promoção pós-luta escaldante. Mas ele montou um carretel de destaque sólido e fez o suficiente para ganhar decisões contra alguns scrappers obstinados, que é como ele se encontra nesta posição.

Técnica e velocidade estão no topo da minha lista quando se trata de escolher batalhas marcantes, então Rodriguez leva vantagem nisso também, especialmente com seu talento para evitar socos fortes. Onde ele realmente será testado é no grappling, já que Emmett tem a opção de ir para sua luta livre, o que pode mudar drasticamente o tom.

Estou confiante de que a defesa de queda de Rodriguez vai aguentar e que seu jogo de chute expansivo será a diferença na trocação, então estou escolhendo ele para merecer um aceno de decisão.

Escolha: Rodriguez

Jack Della Maddalena x Randy Brown

Com três excelentes atuações no UFC, é hora de Jack Della Maddalena dar um passo à frente, e ele não pode ir muito além de Randy Brown nesta fase de sua carreira.

“Rude Boy” apresenta uma série de desafios significativos para Della Maddalena. Ele é um meio-médio imponente, se sente confortável lutando contra ortodoxos ou canhotos (como Della Maddelena) e tem agarramento ofensivo em seu bolso de trás, se necessário. Se Della Maddalena quiser fazer quatro nocautes seguidos, ele vai ter que trabalhar para isso.

Felizmente para o australiano em rápida ascensão, ele está equipado com alguns dos boxeadores mais nítidos da divisão dos meio-médios. Os nocautes de Della Maddalena não são apenas produto de força bruta. Ele é um atacante calculista com poder em ambas as mãos e uma sensação de finalizações. Uma vez que ele sente que seu oponente está quebrando com sua pressão, ele descarrega e quebra o que resta de suas defesas.

Ficarei incrivelmente impressionado se ele conseguir afastar Brown mais cedo, porque acho que levará pelo menos um round completo para Della Maddalena navegar pela excelente distância de ataque de Brown. Quem estabelecer seu jab terá uma grande vantagem e eu sou a favor de Maddalena para eventualmente vencer essa batalha depois de absorver alguns danos iniciais. É no segundo que ele vai empurrar Brown contra a cerca, aumentar o volume e prendê-lo.

Escolha: da Madalena

Justin Tafa x Parker Porter

Parker Porter é um grinder peso-pesado e digo isso como um elogio. Nem todo mundo é abençoado com dinamite em suas mãos e Porter não deveria se envergonhar por não poder arremessar martelos com o melhor da divisão de grandes homens.

Isso contrasta com Justin Tafa, um lutador enganosamente astuto que termina as lutas com pressa. Tafa vai usar bastante movimento lateral para evitar que Porter o sufoque, atirando em tiros curtos enquanto carrega para um foguete no meio. Onde Porter tem uma vantagem significativa é em sua capacidade de manter um ritmo decente por três rodadas, algo que Tafa ainda não mostrou que é capaz.

É simples: se for para os juízes, Porter provavelmente vence; se não, é porque Tafa o pegou com algo no Round 1. Estou inclinado para o último cenário, com Tafa recebendo um grande impulso da multidão Anzac.

Escolha: Tafa

Jimmy Crute x Alonzo Menifield

Jimmy Crute tem apenas 26 anos, mas já estou preocupado com as lesões que ele sofreu e com os estragos que sofreu em suas lutas. Por outro lado, ele finalmente teve a chance de tirar um tempo para se recuperar e isso pode ser exatamente o que ele precisava para mudar as coisas.

Quando Crute está no seu melhor, ele não está apenas parado no bolso e negociando, ele está misturando as artes marciais e mantendo seu oponente na dúvida. Essa é a chave para superar Menifield, um dos perfuradores mais potentes da divisão de 205 libras. Crute pode resistir à tentação de caçar cabeças e perseguir um bônus? Eu não tenho tanta certeza.

Mesmo que Crute utilize quedas, Menifield é escorregadio. Ele é um atleta plus e difícil de mover, então Crute pode acabar gastando energia tentando transformar isso em uma batalha de chão. Se isso for para as rodadas posteriores, Crute precisará de todo o gás que puder reunir para impedir que Menifield se conecte.

Provavelmente estou ignorando Crute aqui, mas meu instinto me diz que Menifield o nocauteou.

Escolha: Menifield

Preliminares

Tyson Pedro derrotou. Bukauskas modestas

Joshua Culibao def. Melsik Baghdasaryan

Kleydson Rodrigues def. Shannon Ross

Jamie Mullarkey derrotou. Francisco Prado

Jack Jenkins derrotou. para os franceses

Loma Lookboonmee def. Elise Reed

Blake Bilder def. Shane Young

Zubaira Tukhugov derrotou. Elfos Brenner