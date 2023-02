Previsões do UFC Vegas 69 – Luta de MMA

O encontro de Erin Blanchfield com o destino pode chegar mais cedo do que o esperado.

Tudo o que Blanchfield precisa fazer é passar por Jessica Andrade no evento principal do UFC Vegas 69 de sábado, o que deve ser fácil, desde que você ignore que Andrade possui mais finalizações no UFC do que qualquer mulher que não seja Amanda Nunes, que Andrade é um dos 5 melhores lutadores em duas categorias, e que Blanchfield, de 23 anos, ainda não enfrentou um lutador do calibre de Andrade.

Fora tudo isso, muito fácil.

Blanchfield já tinha uma grande tarefa pela frente antes que a atração principal do UFC Vegas 69, Taila Santos, fosse forçada a se retirar devido a problemas de visto que afetavam sua equipe, mas agora ela enfrenta um ex-campeão do UFC em busca de outra oportunidade de título. Então, novamente, se Blanchfield vencer Andrade, poucos poderiam argumentar que ela fez o suficiente para completar seu caminho rápido para uma luta pelo campeonato peso mosca.

Este pode ser um card de uma luta, mas as ondulações dessa luta podem ser sentidas durante o resto de 2023.

Em outra ação do card principal, os meio-pesados ​​Jordan Wright e Zac Pauga buscam uma vitória muito necessária, Josh Parisian enfrenta Jamal Pogues em uma luta de peso-pesado, os meio-pesados ​​William Knight e Marcin Prachnio se enfrentam e o peso-leve Jim Miller faz seu recorde de extensão 41ª aparição no UFC quando ele luta contra Alexander Hernandez.

O que: UFC Vegas 69

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 18 de fevereiro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Jessica Andrade (4) vs. Erin Blanchfield (9)

Jessica Andrade tem sido um pesadelo para os aspirantes ao título do UFC e essa tendência vai continuar no sábado.

Não tenho dúvidas de que Erin Blanchfield lutará por um campeonato algum dia. Ela já é uma das melhores grapplers pound-for-pound do UFC, é uma atleta plus, e está madura para sua idade. Blanchfield foi marcada como uma futura candidata desde a adolescência e tudo o que ela fez em sua carreira de lutadora até agora apenas justificou esse hype.

Mas Andrade é uma ponte longe demais por enquanto.

É pedir muito a Blanchfield para descobrir um lutador que tem sido tão dominante em duas divisões, com Andrade normalmente ficando aquém do melhor. Andrade tem um poder incrível em ambas as mãos, além de um jogo de finalização perigoso e ela é mais agressiva do que qualquer um que Blanchfield pisou na gaiola em sua breve carreira. Blanchfield tem tamanho e força a seu favor, mas acho que ela ainda tem que recuperar o atraso contra o compacto Andrade. Lembre-se de que Blanchfield ainda está a anos de seu auge atlético.

Execute este em 2025 e pude ver Blanchfield como um Andrade. No presente, a experiência e opções ofensivas de Andrade são demais para Blanchfield. Estou escolhendo Andrade para finalizar com os golpes no terceiro round, ensinando a Blanchfield uma lição humilhante que só fará dela uma lutadora melhor no futuro.

Escolha: andrade

Jordan Wright x Zac Pauga

Eu não me importo que Jordan Wright esteja construindo um carretel de destaque reverso para si mesmo: o UFC precisa de lutadores como Jordan Wright.

Isso mesmo, eu disse isso. Jordan Wright das três derrotas consecutivas por nocaute ou finalização. Aquele Jordan Wright. Há uma habilidade em ser um perdedor divertido (por falta de uma palavra melhor) e poucos foram melhores nisso do que Wright nos últimos dois anos.

Isso não quer dizer que “The Beverly Hills Ninja” não possa vencer no sábado. O UFC não o manteria apenas para ser um saco de pancadas, mesmo que ele seja excepcional nisso. Porque o outro lado de Wright sendo finalizado o tempo todo é que ele também produziu emoção do outro lado da equação, com todas as três vitórias no UFC vindo de golpes.

Ainda assim, tenho grandes chances de Pauga cumprir sua segunda aparição no UFC depois de um final decepcionante para o lutador final 30 correr. Pauga estava a caminho da vitória naquela temporada, mas levou um soco forte de Mohammed Usman que interrompeu sua corrida abruptamente. Ainda acho que ele foi o peso pesado mais habilidoso daquele ano, com um boxe certeiro e boa movimentação para um cara grande.

Pauga faz sua estreia no meio-pesado no sábado e espero que seja boa, com “The Ripper” acertando um nocaute no final do primeiro round.

Escolha: Cair

Josh Parisian x Jamal Pogues

Este poderia ficar realmente pateta muito rápido.

Josh Parisian e Jamal Pogues são kickboxers peso-galo em corpos de lutadores de MMA peso-pesado, o que significa que ambos se consideram atacantes de alto nível quando os resultados reais são mistos. Esteja preparado para ver muitas poses e posturas e algumas falhas selvagens neste.

Isso não quer dizer que não será divertido. Parisian é um defensor de garotos grandes jogando merda giratória e Pogues traz um estilo de trocação confiante em sua estreia no UFC. Na verdade, parisienses e Pogues vão se divertir falando mal entre as ocasionais rajadas de ofensa. O parisiense também tem a opção de fazer uma luta de wrestling, o que pode ser sua melhor opção se ele estiver focado apenas em montar sua primeira sequência de vitórias no UFC.

Parisiense por decisão.

Escolha: parisiense

William Knight Vs. Marcin Prachnio

Não gosto das chances de Marcin Prachnio sair dessa de pé.

Claro, William Knight não é o lutador mais consistente e a altura de Prachnio certamente lhe dará problemas. Mas Prachnio simplesmente não é bom em sair do caminho dos golpes de seu oponente, o que é uma fraqueza terrível de se ter em geral, mas especialmente quando você está enfrentando um hulk como Knight.

Prachnio jogará longe com jabs e teeps no corpo, uma estratégia que certamente frustrará Knight logo no início. Knight só precisa de um bom tiro para virar a luta de cabeça para baixo. Ele é um homem absolutamente toco de árvore que, se fosse muito mais preciso com seus golpes, provavelmente estaria finalizando os oponentes a torto e a direito. Do jeito que está, Knight continua sendo principalmente uma ameaça teórica de nocaute quando enfrenta uma competição decente.

Felizmente para Knight, Prachnio está no meio da estrada quando se trata da lista dos meio-pesados. Vai levar algum tempo para Knight começar, mas assim que ele acertar Prachnio, as luzes se apagarão para o veterano polonês.

Escolha: Cavaleiro

Jim Miller x Alexander Hernandez

É rude dizer que Jim Miller é apenas melhor em misturar as artes marciais do que Alexander Hernandez?

No momento, Hernandez é um favorito saudável na maioria dos sites de apostas, o que é uma prova do talento tentador e dos dons físicos que o jovem de 30 anos apresenta toda vez que caminha para o octógono. Ele desenvolveu uma reputação como um finalizador rápido que se esforça para colocar um ponto de exclamação em lutas que vão para uma decisão e isso é um problema se você estiver lutando contra Miller.

Já se passaram mais de quatro anos desde que um adversário eliminou Miller no primeiro round e essa façanha foi realizada pelo futuro campeão dos leves Charles Oliveira. Mesmo se você acha que Hernandez tem um poder de soco superior, sou cético quanto às chances dele pegar Miller cedo. Miller pode ser nove anos mais velho que Hernandez, mas se bastasse juventude e explosão para vencê-lo, Miller já teria se aposentado há muito tempo. Em vez disso, Miller continua sendo uma das saídas mais difíceis na divisão dos leves, especialmente para lutadores com deficiências em seu jogo geral.

A melhor chance de Hernandez é se espalhar e brigar até a vitória, um resultado que não chocaria ninguém de acordo com as probabilidades. Mas estou rodando com o carinha do peso leve e indo para o Miller por finalização.

Escolha: Moleiro

Preliminares

Nazim Sadykhov def. Evan Elder

Mayra Bueno Silva (13) def. Lina Lansberg

Khusein Askhabov derrotou. Jamall Emmers

Ovince Saint-Preux derrotou. Philippe Lins

AJ Fletcher derrotou. Themba Gorimbo

Clayton Carpenter def. Juancamilo Ronderos