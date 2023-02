Previsões do UFC Vegas 70 – Luta de MMA

Nikita Krylov e Ryan Spann podem não ser nomes conhecidos, mas com a divisão dos meio-pesados ​​aberta agora, uma grande oportunidade pode estar à frente.

O evento principal do UFC Vegas 70 vê Krylov e Spann – No. 10 e No. 13 respectivamente no MMA Fighting Global Rankings – lutando para melhorar sua posição em 205, uma categoria de peso que está em mudança devido à ausência repentina do campeão Jiri Prochazka, a subida rápida de Jamahal Hill, e o fato de que ele está praticamente atolado na lama desde as saídas de Jon Jones e Daniel Cormier (e acabamos de nos despedir de Glover Teixeira também).

Vendo a paisagem por essas lentes, não é loucura pensar que uma vitória impressionante no sábado poderia levar Krylov ou Spann a uma luta pelo título até o final do ano, com Krylov compilando um impressionante currículo no UFC em duas passagens pela promoção e Spann parecendo um dos as contratações mais promissoras da Contender Series. Não vamos esquecer que Hill também emergiu do incêndio do projeto paralelo favorito de Dana White.

Se as apostas do evento principal não forem particularmente convincentes, o evento co-principal apresenta um ás do grappling que está dormindo para disputar o título dos médios em breve. O recorde impecável de 5-0 de Andre Muniz dá a ele a mais longa sequência de vitórias do UFC até 185 libras e ele pode estender isso se mostrar contra o também especialista em finalizações Brendan Allen. Muniz disse recentemente que não espera que o atual campeão Alex Pereira se mantenha no peso médio mesmo que seja vitorioso na revanche contra Israel Adesanya, mas independentemente de quem esteja no topo, Muniz está a uma ou duas vitórias de vir atrás deles.

Em outra ação do card principal, o veterano peso-pesado Augusto Sakai tenta tirar uma derrapagem de quatro lutas contra Don’Tale Mayes, Tatiana Suarez retorna de uma pausa de mais de 1.350 dias quando ela luta contra Montana De La Rosa no peso mosca, e Mike Malott e Yohan Lainesse se encontra em um duelo de meio-médios canadenses.

O que: UFC Vegas 70

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 25 de fevereiro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Nikita Krylov (10) vs. Ryan Spann (13)

Nikita Krylov parecia a melhor versão de si mesmo durante sua recente corrida nos meio-pesados; ainda assim, não tenho certeza se é o suficiente para superar a última fera mítica do MMA: Na verdade treinou Ryan Spann.

Depois de esmagar Dominick Reyes em 80 segundos em novembro passado, Spann disse após a luta que nunca havia treinado adequadamente para uma luta antes e depois disse em A Hora do MMA que “sinto que desperdicei muitos dos meus 20 anos”. É isso mesmo, o mesmo Spann que fez 12-0 para começar sua carreira com nenhuma dessas lutas passando da marca de três minutos do primeiro round nunca experimentou um camp completo. Bonkers se for verdade.

Quer você aceite a palavra de Spann ou não, é indiscutível que ele parece fantástico ao vencer três de suas últimas quatro lutas. Continuamos falando sobre os benefícios do atletismo, mas isso vale para Spann, que admitiu no mencionado Hora do MMA entrevista que muitas vezes ele se destacava apenas porque as coisas aconteciam tão naturalmente para ele. Agora que ele está dizendo todas as coisas certas sobre ser mais sério com sua preparação e completar seu já formidável conjunto de habilidades, podemos ter um verdadeiro candidato aqui!

Ele terá que ter cuidado com Krylov, que também mostrou bastante crescimento em sua segunda passagem pelo UFC. Sempre ansioso para terminar, Krylov também não hesitará em obter uma vitória, e se ele vê Spann como uma grande ameaça em pé, ele pode apenas recorrer a testar o grappling de Spann. O canto de Spann pode confiar nele para se defender defensivamente, o que significa problemas para Krylov.

No que diz respeito ao golpe, nenhum dos dois perde muito tempo preparando seus tiros poderosos, então um slugfest pode transformar isso em um jogo de dados. Você tem que favorecer a velocidade e o histórico recente de Spann, pois parece que ele está apenas explorando seu potencial de trocação. Spann tem muitas maneiras de finalizar, então vou escolher taco e substituto na segunda rodada.

Escolha: Span

André Muniz (T7) vs. Brendan Allen

Eu gosto de Brendan Allen. Lutador divertido. Grande lutador. Não gosto das chances dele passar pelo André Muniz.

Não há muito o que quebrar quando a maior força de um lutador é ofuscada pela experiência de seu oponente na mesma área e é isso que estamos vendo com Allen desafiando Muniz por um lugar entre os 10 primeiros no ranking. Poucas pessoas no peso médio gostariam de mexer com Allen no chão, mas Muniz é uma delas.

Como você deve ter ouvido, existem níveis para isso e, embora Allen seja um ótimo faixa-preta de jiu-jitsu, a ofensa de finalização de Muniz é inigualável nesta divisão (desculpas a Rodolfo Vieira) e ele tem as ferramentas para obter o lutar onde ele quer ir. Eventualmente, ele encontrará uma abertura para abrir caminho e derrubar Allen. A única questão é em que rodada ele termina esta.

Estou escolhendo um Muniz faminto para encontrar a finalização no primeiro round.

Escolha: Muniz

Augusto Sakai x Don’Tale Mayes

É loucura eu ainda não ter desistido do Augusto Sakai?

O viajado veterano brasileiro não vence uma luta há quase três anos e, pior, nem chegou ao sino final nesta derrapagem de quatro lutas. Mas Don’Tale Mayes é um confronto de estilo favorável para ele, outro peso pesado que está feliz em se levantar e lutar.

Mayes é consideravelmente mais talentoso fisicamente do que Sakai, mas só ocasionalmente conseguiu juntar tudo na noite da luta. Quando o faz, é espetacular; quando não o faz, é desanimador. Realmente, seja qual for a direção que eu vá aqui, parece que estou me preparando para a decepção.

Portanto, vamos ser inteligentes aqui e ir com o Mayes menos desgastado e ainda mais promissor. Ele tem o alcance para abafar os avanços de Sakai e a velocidade para forçar Sakai a fazer ajustes difíceis na hora. Enquanto Mayes permanecer com os pés firmes, ele pode derrotar Sakai.

Vamos com Mayes para marcar um nocaute tardio.

Escolha: Mayes

Tatiana Suárez vs. Montana De La Rosa

O UFC raramente reserva lutas preparatórias, mas eles fizeram um ótimo trabalho montando essa. Uma lesão no joelho custou a Tatiana Suarez os últimos anos de seu auge e não há como dizer como ela se sairá em sua primeira luta desde junho de 2019. Se ela continuar de onde parou, os fãs serão lembrados de que ela é uma das melhores lutadores do mundo. Montana De La Rosa é o nome certo para avaliar a prontidão de Suarez.

O maior azarão do card, De La Rosa tem uma mistura sólida de agarramento e resistência para dar uma pausa a Suarez. Eu digo pausa, porque na verdade não haverá como parar Suarez se seu jogo de luta livre estiver no ponto. Antes de sua lesão, Suarez parecia estar pronta para lutar pelo título, com vitórias dominantes sobre Carla Esparza (que mais tarde ganharia o título peso-palha pela segunda vez) e Alexa Grasso (a apenas algumas semanas de lutar pelo título peso-mosca ). Caso você tenha esquecido, Suarez não estava tomando decisões sobre seus oponentes, ela os estava destruindo.

Nina Nunes expôs algumas das deficiências de Suarez nos pés, embora Suarez ainda tenha conseguido um aceno unânime. Também é improvável que De Le Rosa consiga estabelecer muito na trocação com Suarez caindo sobre ela.

Essa luta sendo de 125 libras não deve importar muito para Suarez, uma das mulheres mais fortes da divisão de 115 libras. Há muito trabalho para ela fazer para provar que merece estar de volta ao topo do ranking, mas estou confiante de que ela cuidará dos negócios no sábado antes de se concentrar em peixes maiores este ano.

Escolha: Suarez

Mike Malott x Yohan Lainesse

Por que estamos colocando dois canadenses gentis e gentis um contra o outro? Já somos tão poucos no UFC hoje em dia!

Lealdade nacional à parte, esta é uma das lutas mais fáceis de escolher. Mike Malott tem aquele estilo maluco de karatê que está na moda hoje em dia, o que vai ser uma dor de cabeça para Yohan Lainesse lidar. Lainesse é um lutador esguio que usa bem seu alcance e tem boa potência, mas acertar Malott será complicado, especialmente porque Malott se destaca no contra-ataque.

Veremos uma partida de xadrez enquanto esses dois sentem os estilos de trocação um do outro, então Malott aumentará gradualmente a agressão. Lainesse pode decidir misturar quedas, mas será muito pouco, muito tarde quando Malott tiver seu jogo de trocação diversificado. Procure Malott machucar Lainesse no final da primeira antes de terminar na segunda.

Escolha: Malott

Preliminares

Trevor Peek derrotou. Erick González

Jasmine Jasudavicius venceu. Gabriela Fernandes

Jordan Leavitt derrotou. Victor Martinez

Charles Johnson derrotou. Ode Osbourne

Joe Solecki derrotou. Carl Deaton

Rafael Alves def. Nurullo Aliev