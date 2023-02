Primeiras imagens oficiais de Lady Gaga e Joaquin Phoenix em ‘Coringa 2: Folie a Deux’

‘Diretor de Joker 2: Madness a Two Todd Phillips divulgou a primeira imagem do filme, que tem estreia marcada para 4 de outubro de 2024. A foto mostra Lady Gaga e Joaquin Phoenix encarando um ao outro.

As filmagens começaram em dezembro, depois que o primeiro filme do Coringa foi um sucesso quando foi lançado em 2019.

Na verdade, Fénix ganhou o Oscar de Melhor Ator por seu papel no filme, que recebeu 11 indicações, ganhando também o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original.

Quem Lady Gaga interpreta em ‘Coringa 2’?

Nenhum detalhe surgiu sobre Lady Gagano filme, mas há relatos de que ela interpretará a assistente e amante do Coringa, Dr. A. S. Harleen Quinzelmais tarde conhecido como Harley Quinn.

O que aconteceu no primeiro filme do Coringa?

O primeiro filme narrou o início da Arthur Fleckdeclínio de. O homem sofria de uma estranha doença que o fazia rir desenfreadamente em momentos inoportunos.

Enquanto tenta lutar contra sua doença, ele deve cuidar de sua mãe e ganhar a vida como palhaço na década de 1980 em Gotham.

No entanto, após uma briga, Mancha é demitido e começa a atacar e matar pessoas. Gradualmente, Mancha perde o controle e o clímax chega quando ele é convidado para seu programa favorito e conhece seu apresentador favorito Murray Franklin.

Após contínuas provocações, o ex-palhaço atira no jornalista ao vivo e é preso pelas autoridades, embora no caminho seja defendido pelo povo de Gotham, que exige sua liberdade e alimenta o ego do Coringa.