Tas primeiras negociações cara a cara para Lionel MessiA extensão do contrato do Barcelona com o PSG terminou em fracasso, embora não seja o fim das negociações entre as duas partes.

Significa o que significa: que, conforme publicamos aqui, nenhum anúncio é iminente. Jorge Messidepois de muitos encontros online, se encontrou pela primeira vez pessoalmente com louis camposdiretor desportivo do clube… e não houve acordo nessa primeira instância.

Foi difícil chegar a um acordo rápido porque MessiA renovação do ‘s não poderia ser feita antes da Copa do Mundo no Catar.

Por isso Luís Campos e Jorge Messique esteve presente ‘in loco’ na derrota de terça-feira frente ao Bayern, não chegou a um acordo no primeiro encontro.

O PSG propôs hoje uma renovação de um ano para Messi e a prioridade do jogador ainda é ficar em Paris. É a única oferta que ele tem sobre a mesa do futebol competitivo, nem do Barcelona nem de nenhum outro clube de ponta.

A conclusão, portanto, é que a renovação não vai ser tão fácil quanto o clube queria apresentar naquela primeira reunião, e que novas reuniões serão necessárias em um futuro próximo.