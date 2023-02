Primeiro dia de ‘seca’ na NBA: Nenhum jogador chega aos 30 pontos

Fdo Los Angeles Clippers-Sacramento Kings com o segundo jogo com maior pontuação de todos os tempos (175-176), à ‘seca’. Pela primeira vez, nenhum jogador em um dia de jogo da temporada 2022/23 da NBA atingiu 30 pontos.

Paolo Bancherocom 29 em sua Orlando Magicda vitória em New Orleans, foi o artilheiro de um dia que fará história em uma das temporadas mais incríveis. Até 148 apresentações atingiram 40 pontos ou mais nesta temporada, mas ninguém conseguiu chegar a 30 desta vez.

No total, são contabilizados 142 dias de temporada regular -com pelo menos uma partida disputada-. Neles há atuações como os 71 pontos de Donovan Mitchell e Damian Lillard como altas da temporada.

27 de fevereiro de 2023 é um dia que não será lembrado com muito carinho pelos amantes do basquete. 14 jogadores marcaram pelo menos uma cesta de três pontos e houve porcentagens ruins, como Jayson Tatumé 1/9 no celtas de Boston‘ derrota no Madison Square Garden em Nova York.

Bola LaMelocom seu 6/7 parece melhor – antes de se machucar – como o único jogador com uma porcentagem positiva de lançamentos de longa distância de quatro de três pontos.

Na NBA, há 67 jogadores com média, noite após noite, de pelo menos esse número. De lillardsão quase 12 por jogo para Mike Conleycinco.

Em volume ofensivo, a temporada é atualmente a 19ª mais rápida da história. Eles estão jogando com cerca de 99 posses por jogo, muito longe dos 107 ou mais de 1973-74.

No século 21, apenas 2019-20 e 2018-19 têm mais. Dessas temporadas, nenhuma tem tantos jogos como esta com tantos jogos de 40 ou mais pontos. O 19-20 viu 116, com lillard‘s marcando alta de 61. Em 18-19, 138 e também 61, por James Harden.