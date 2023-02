Primeiro pagamento SS de fevereiro: Quem está recebendo cheque de até $ 1.827 hoje?

CFinalmente, temos a primeira rodada de pagamentos da Previdência Social referente ao mês de fevereiro que chega esta semana. Cheques que valerão até $ 1.827 estão sendo lançados na quarta-feira e incluem os ajustes de custo de vida de 2023 (COLA). O aumento de 2023 aumenta o valor desses benefícios em 8,7%. Receber esses cheques dependerá de quanto tempo você é beneficiário do Seguro Social e também da sua data de nascimento. Continue lendo para ver quem recebe esses cheques hoje e o que você precisa fazer para obtê-los. O que você precisa para ser elegível?

Como todos sabemos, o Administração da Segurança Social implementa todas essas verificações ao longo de cada mês. Pessoas que começaram a receber Seguro Social precisam aprender qual é o melhor momento para começar a receber seus benefícios e como pausá-los para obter pagamentos maiores posteriormente. O novo aumento de 8,7% não ocorreu durante o mês de Janeiro e quase todos os elegíveis receberam seus pagamentos sem problemas. Agora que estamos prestes a começar a obter o Fevereiro cheques, aqui estão os detalhes desses pagamentos.

Quando posso receber meu cheque do Seguro Social de fevereiro?

Essas verificações incluem o primeiro COLA aumento para 2023, o cronograma de Fevereiro será o seguinte. Isso vale para cheques da Previdência Social e Renda de Segurança Suplementar (SSI) dinheiro. Em 1º de fevereiro, as pessoas começarão a receber seus pagamentos de SSI de fevereiro. 3 de fevereiro verá os pagamentos do Seguro Social para as pessoas cujos aniversários caiam entre o primeiro e o décimo dia de qualquer mês. Sobre 15 de fevereiro, Seguro Social os pagamentos são lançados para pessoas cuja data de nascimento cai entre os dias 11 e 20 de qualquer mês.

Por último, mas não menos importante, 22 de fevereiro verá os pagamentos da Previdência Social serem lançados para pessoas cujos aniversários caiam entre os dias 21 e 31 de qualquer mês. Se você não recebeu seu pagamento de SSI e deveria, espere três dias adicionais antes de entrar em contato com eles. Se você ainda não conseguir nada, por favor, ligue 800-772-1213 para falar com um representante da Administração da Segurança Social. O tempo de espera é menor de quarta a sexta-feira, das 16h às 19h, nas tardes dos dias úteis.