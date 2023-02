Primeiros detalhes importantes sobre a coroação do rei Charles III em maio foram revelados

Adepois da rainha Elizabeth morte trágica no ano passado, Rei Carlos III assumiu seu papel de rei, mas não foi coroado porque Grã Bretanha precisava lamentar a rainha. Agora que estamos em 2023, os planos para a próxima coroação do rei Charles III estão em andamento. O BBC divulgou os primeiros grandes detalhes deste evento que será visto em todo o mundo de diferentes partes do mundo. Vamos compartilhar tudo o que sabemos até agora sobre a importante ocasião que nomeará oficialmente Charles como o legítimo rei de Inglaterra e toda a comunidade do Reino Unido.

Quando e onde está ocorrendo a coroação do rei Carlos III?

Antes de tudo, vamos falar um pouco da logística deste evento. do rei Carlos III a coroação está marcada para sábado, 6 de maio do ano de 2023. Acontecerá às Abadia de Westminster em Londres, assim como ocorreu a coroação de sua mãe. Nesta cerimónia, o Rei será coroado ao lado de Camila, a Rainha Consorte. Todo esse evento tem um codinome que todos os assessores reais devem mencionar quando estão falando sobre isso. é chamado Operação Orbe Dourada.

De acordo com BBC, segunda-feira, 8 de maio, oferecerá aos cidadãos do Reino Unido um feriado bancário extra, pois as pessoas serão convidadas a participar de projetos de voluntariado locais que fazem parte da iniciativa Big Help Out. Haverá vários eventos Palácio de Buckingham anunciou para todo o fim de semana de comemorações. Um desses eventos é um concerto e show de lasers no Castelo de Windsor que acontecerá no domingo, após a coroação. Antigo Maçã desenhista Jonny Ive é o homem que criou o logotipo oficial da coroação que você vê na imagem acima.

O príncipe Harry e Meghan Markle vão à coroação?

O que todos nós estamos ansiosos para saber é a lista de convidados desta coroação, e se ela incluirá Príncipe Harry e Meghan Markle. O drama deles é o que vai definir o cenário de uma narrativa dentro de um dia já agitado para toda a Família real. Nenhum convite foi enviado ainda, mas a capacidade da Abadia de Westminster é de 2.200 pessoas. No entanto, a coroação da rainha Elizabeth II recebeu mais de 8.000 pessoas. Este evento costuma ter a presença de representantes das Câmaras de Parlamento, chefes de estado e outros membros da realeza de todo o mundo. O príncipe Harry e Meghan Markle ainda não disseram se irão, mas provavelmente serão convidados.