Principais estratégias a serem usadas para jogos do tipo Aviator (aviãozinho)

odos os que jogam jogos do tipo aviator , jet-x ou foguetinho , precisam de uma estratégia, independentemente de serem jogadores experientes ou novos.

Neste artigo, veremos as principais estratégias para todos aqueles que não conseguem parar esses jogos extremamente divertidos. Vamos começar.

Visão geral das estratégias para crash games

Uma estratégia de jogo radical é maximizar seu lucro enquanto você joga com tudo. No jogo aviãozinho, jet-x , aviator, foguetinho ou spaceman, um jogador faz uma aposta em um multiplicador crescente. O valor do multiplicador aumenta até um ponto em que cai abruptamente(crash). Se os jogadores sacarem antes do crash, eles mantêm seus lucros

Nos últimos anos, as estratégias de jogo de azar tornaram-se mais populares. Eles envolvem apostas online em tempo real, onde uma pessoa faz uma aposta cuidadosamente para maximizar suas chances de ganhar. Nenhum plano de apostas pode garantir sucesso ou ganho financeiro. Para aumentar suas chances, há uma variedade de técnicas para personalizar sua abordagem aos jogos tipo crash.

Dependendo do cassino criptográfico em que você joga, a margem da casa para jogos de azar baseados na sorte varia de 1 a 2 por cento. Isso implica que os jogadores têm excelentes possibilidades de ganhar ao jogar.

Muitos jogadores sabem que a sorte e o destino influenciam se você ganha ou perde durante uma sessão de jogo. Outros empregam estratégias para aumentar suas chances de sucesso em jogos de crash em um cassino online.

Se você for observador, não perceberá que os mesmos jogadores sempre têm lucros maiores e lideram o placar. Embora o destino e a sorte possam desempenhar seu papel, o tipo de estratégia de jogo de azar que esses jogadores utilizam impõe decisões que aumentarão sua probabilidade de vitória. Vamos examinar as principais estratégias disponíveis.

Principais estratégias de jogo de azar

Martingale

A estratégia Martingale é muito apreciada pelos jogadores e frequentemente usada em apostas de alto risco. De um modo geral, a ideia não é muito complicada. Após cada derrota, os jogadores aumentam sua aposta e, após uma vitória, retornam ao valor da aposta inicial. O raciocínio é que você primeiro tentará compensar suas perdas fazendo grandes apostas antes de fazê-lo. Como você pode ver, a tática é simples de usar e compreender.

Jogadores veteranos normalmente evitam essa estratégia de apostas radicais. Eles consideram isso um aumento de suas chances de vitória no curto prazo apenas porque mais apostas se traduzem em ganhos menores. Eles acreditam que essa estratégia oferece poucas vantagens a longo prazo.

Para jogadores com grandes lucros, esta estratégia é perfeita. Isso ocorre porque novas perdas não afetarão significativamente seu equilíbrio, dando-lhes tempo suficiente para acumular as vitórias desejadas.

Anti-Martingale

O Anti-Martingale é a antítese de seu antecessor, como você deve ter adivinhado. A ideia de que as sessões de jogo consistem em sequências de ganhos e perdas sucessivas é amplamente difundida entre os jogadores. É uma estratégia igualmente bem-sucedida para os jogadores que a utilizam.

Os perigos associados ao uso disso como uma estratégia de jogo radical são idênticos aos associados ao método Martingale. Portanto, os jogadores aumentariam suas apostas após uma vitória e diminuiriam após uma derrota. Isso permitiria que eles lucrassem enquanto estivessem em uma boa rodada. Eles também podem reduzir suas perdas durante os períodos de perda. No entanto, é um desafio prever os resultados, uma vez que os jogos crash são aleatórios.

D’Alembert

A abordagem de apostas D’Alembert é simples. O conceito básico do sistema Martingale é semelhante a este, mas há uma distinção significativa. Em comparação com a duplicação forçada da estratégia de apostas crash de Martingale, a progressão de apostas do método D’Alembert é significativamente mais gradual. Ou seja, aumento de apostas graduais a cada rodada.

Esta estratégia de jogo de azar é bastante direta, o que o torna um excelente ponto de partida para desenvolver seu próprio plano de apostas.

Fibonacci

A estratégia de jogo de quebra de Fibonacci é mais segura do que outras. Para antecipar o próximo número na série, você começa com um e adiciona os dois números que vieram antes dele. Lembre-se de que a estratégia de Fibonacci não é imune a sequências de derrotas e, se você não estiver atento, pode acabar com seu saldo. Você deve, portanto, estabelecer e aderir a um limite de stop loss para si mesmo.

Labouchere

Quando usado corretamente, o método de jogo Crash Labouchere é uma abordagem muito bem organizada. Você pode obter lucro se descobrir que ganha com mais frequência do que perde. Isso é verdade se você jogar de acordo com as etapas do sistema e evitar uma longa sequência de derrotas.

A progressão deste método não é tão severa quanto o sistema Martingale, apesar das semelhanças. Além disso, o método Labouchere reduz o impacto das perdas. Isso ocorre porque você não está aumentando sua aposta toda vez que perde.

É importante relembrar que, todos esses jogos jet-x, aviator, foguetinho ou spaceman possuem a opção STOP-LOSS, isso significa que, você define qual o máximo de perda você deseja e a opção contrária existe, onde o jogar pode definir qual valor de ganho máximo ele deseja obter. Por isso, se jogado com extrema responsabilidade, podem se tornar um momento de diversão para seu dia a dia.