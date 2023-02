Príncipe Andrew tomando notas de Meghan e Harry: ele planeja nova carreira sem títulos

Adepois de se afastar do Família real por razões completamente diferentes das Príncipe Harry e Meghan Markle, O príncipe Andrew precisa planejar seu futuro para sobreviver. Seu sobrinho teve muita sorte de se casar com uma ex-atriz, que tem as conexões para reconstruir sua carreira e dar um salto inicial. do príncipe Harry carreira. Eles conseguiram se sair muito bem até agora através de todas as suas conexões com outras celebridades que os ajudaram a construir uma ótima vida em Califórnia. O príncipe Andrew teria seguido tudo Megan e Harry tem feito no Estados Unidos da América.

Uma fonte próxima Príncipe André falou com o pessoal do O sol e deu alguns detalhes sobre uma possível carreira que está traçando no mesmo país. O Duque de York está atualmente olhando para as opções que ele tem depois de ser destituído de seus títulos no Família real. Seu irmão, Rei Carlos III desaprova completamente o comportamento que apresentou que causou um grande escândalo. O príncipe Andrew é a pessoa mais importante ligada a de Jeffrey Epstein crimes de tráfico sexual. Ele obviamente nega qualquer envolvimento, mas o da monarquia a honra estava manchada nos olhos do rei.

Sem seus títulos, ser completamente separado da família pode ser o próximo e o príncipe Andrew pode seguir. do príncipe Harry exemplo. Andrew parece impressionado com a maneira Harry e Megan conseguiram construir tudo o que têm na Califórnia. O curso revelado Príncipe André procura imitar isso, mas ele ainda está analisando a maneira como deseja fazer isso. Considerando o motivo pelo qual foi condenado ao ostracismo por sua família, ele provavelmente terá muito mais dificuldade em construir uma carreira longe da monarquia.

As acusações do príncipe Andrew podem representar um problema

É notório que o hollywood elite são muito progressistas e completamente contra o que Jeffrey Epstein representava. Embora haja rumores de que muitas dessas elites também estavam ligadas ao traficante de sexo, elas podem não querer passar tempo com alguém que foi realmente expulso desse escândalo. Essa é uma das razões pelas quais ele pode ter mais dificuldade para conseguir um Netflix negócio ou um livro. Além disso, aqueles que não faziam parte do Epstein a suposta lista vai lutar para ser ligada ao príncipe Andrew porque não quer apoiá-lo de forma alguma.

No entanto, Príncipe André poderia adotar abordagens diferentes e ainda vir para a América para ganhar a vida. Ele pode começar a vender entrevistas para tentar contar sua história para organizações de notícias ou também pode buscar entrevistas com canais proeminentes do Youtube que concordam em conceder a ele uma chance de falar. Príncipe André não abordou diretamente Megan e Harry por um bom motivo, então ele está observando à distância.