Príncipe Harry quase apresentou ‘Saturday Night Live’

Príncipe Harry estava “all in” para apresentar um programa noturno de TV nos Estados Unidos quando as negociações foram interrompidas abruptamente. De acordo com um relatório recente, o jogador de 38 anos estava imerso em negociações para ancorar sábado à noite ao vivo a temporada anterior.

“Eu sei que Harry estava totalmente dentro, ele estava realmente falando sério sobre fazer isso – e teria sido muito divertido promover o livro”, disse uma fonte ao site. Página Seis. “Os produtores do SNL estão atrás de Harry há algum tempo. Todos no programa gostaram muito da ideia, e as pessoas definitivamente teriam sintonizado.”

“Sempre há muitos nomes na mistura, mas Harry definitivamente era um nome em discussão”, confirmou uma segunda fonte.

O príncipe Harry poderia apresentar o ‘SNL’ no futuro?

Por que Harry e SNL não conseguiram chegar a um acordo ainda é desconhecido. Mesmo assim, Harry concordou em se sentar para entrevistas com Anderson Cooper e Stephen Colbert para CBS em outras redes americanas.

Segundo relatos, o produtor executivo do SNL Lorne Michaels ainda está interessado em que o duque de Sussex visite o set.

Mas no passado, o SNL não se esquivou de tirar sarro da família real, incluindo uma comédia em que o falecido rainha Elizabeth e príncipe Philip foram descritos como chefes do crime cockney.

Em um esboço recente, eles incluíram personagens que deveriam ser os colegas de escola de Eton, de 38 anos, como outra piada sobre o príncipe Harry.