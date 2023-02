Príncipe Harry sentado com especialista em trauma em evento de transmissão ao vivo

Príncipe Harry está se preparando para desabafar ainda mais – sim, aparentemente há mais – sentando-se com um renomado especialista em trauma, e tudo será transmitido ao vivo.

O Duque de Sussex tem um encontro marcado com o Dr. Gabor Mate neste sábado, e os observadores reais podem pagar para obter um assento na primeira fila para o que é anunciado como uma “conversa íntima” e podem até fazer perguntas em tempo real, de acordo com a Random House, editora de “Spare”. Os ingressos do evento vêm com uma cópia das memórias de Harry.

Maté diz que o stream vai mergulhar profundamente na importância da cura pessoal e abordar o impacto da perda emocional. O médico espera que a sessão com Harry possa desencadear uma discussão aberta sobre saúde mental para todos.

Harry falou longamente sobre sua saúde mental em seu livro e em “The Me You Can’t See”, a série Apple TV+ com a qual ele co-produziu. Oprah Winfrey.

Junte-se a nós no sábado, 4 de março, para uma conversa virtual ao vivo entre o Príncipe Harry, o Duque de Sussex e o Dr. Gabor Maté, renomado palestrante e autor de O MITO DO NORMAL: TRAUMA, DOENÇA E CURA EM UMA CULTURA TÓXICA. pic.twitter.com/F06gT630Bz — Dra. Gabor Mate (@DrGaborMate) 25 de fevereiro de 2023

FYI – A formação de Maté é lidar com o desenvolvimento infantil, traumas e seus potenciais impactos ao longo da vida na saúde física e mental. Então, bem no beco do Príncipe Harry… considerando a trágica perda de sua mãe, princesa Diana.

O médico também tem sido um grande promotor da ayahuasca psicodélica à base de plantas como uma forma alternativa de tratar o vício, embora tenha enfrentado algumas reações por ser uma prática ilegal no Canadá.



