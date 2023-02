Príncipe Harry supostamente perdeu a virgindade com a ex-garota do estábulo de Charles

Príncipe Harry sugeriu que ele havia perdido a virgindade com uma estimada mulher mais velha no interior do Reino Unido – mas, de acordo com o suposto comprador do V-card, ela era apenas alguns anos mais velha.

uma mulher chamada Sasha Walpole se apresentou para afirmar que foi ela quem dormiu pela primeira vez com PH no verão de 2001 … quando ela diz que estava prestes a completar 19 anos, enquanto Harry tinha 16 (quase 17). Além do mais, ela diz que foi Harry quem colocou os movimentos nela.

‘Sou a mulher mais velha que tirou a virgindade de Harry’: a motorista da escavadeira Sasha Walpole, 40, se apresenta pic.twitter.com/Zjnyx7k92t — DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) 4 de fevereiro de 2023

Walpole – que trabalhava como cavalariça para o então príncipe, Carlos em sua propriedade em Gloucestershire, Highgrove House, e agora ganha a vida como escavadeira industrial – diz que era amiga de Harry na época e o conhecia há anos.

Em 21 de julho de 2001 … ela diz que convidou Harry para o pub Vine Tree para comemorar seu aniversário de 19 anos – durante o qual, ela afirma que ele a convidou para fumar um cigarro … ela diz que eles então ‘pegaram ‘ no campo adjacente, assim como ele descreveu em suas memórias, ‘Spare.’

Aqui está como Walpole descreve isso … “Ele começou a me beijar. Foi apaixonado, intenso. Nós dois sabíamos. Passou de um beijo para o chão muito rapidamente.”

Ela acrescenta: “Foi instantâneo, ardente, wham bam, entre dois amigos. Foi brilhante porque não deveríamos estar fazendo isso. Ele não era o ‘Príncipe Harry’ para mim, este era Harry, meu amigo, e o a situação ficou um pouco fora de controle. Parecia impertinente, suponho, no sentido de que não deveria estar acontecendo. Walpole também diz que não fez isso como uma virgem … e ela não tinha ideia de que ele era um na época. A coisa toda, ela afirma, durou cerca de 5 minutos no total.

Depois, Walpole diz que ela realmente bateu na bunda dele como ele escreveu no livro – dizendo que era apenas uma piada atrevida, visto que ela trabalhava com cavalos e achava engraçado.

É interessante… Walpole havia sido fotografado com Harry naquela época, embora, nestas fotos — ele pareça estar flertando e se divertindo com outras garotas… não tanto com ela.

Você deve se lembrar, quando este boato sobre seu primeiro papel no feno apareceu pela primeira vez – quando trechos de seu livro começaram a vazar – houve uma grande especulação de que ele pode ter transado com o lendário Elizabeth Hurleyembora ela negasse totalmente.

Agora, Walpole está derramando suas entranhas para a mídia britânica … fazendo uma entrevista com o Correio diário, e dizendo que ela estava realmente incomodada com a revelação de Harry sobre sua breve tentativa. Ela diz que manteve o segredo dele por anos e está envergonhada por ele divulgar seus negócios.



