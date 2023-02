Priscilla Presley e Riley Keough não estão conversando em meio à batalha legal sobre a propriedade de Lisa Marie

EUÉ sempre horrível quando você começa a ver uma batalha legal entre familiares famosos, especialmente quando eles estão lutando contra uma celebridade falecida. Nesse caso, Priscila Presley decidiu contestar o testamento de Lisa Marie Presley. Essas acusações de Priscila Presley coloca o futuro de seus próprios netos em risco porque ela afirma que a assinatura do testamento foi realmente forjada. Em meio a essas acusações, a filha mais velha de Lisa Marie é quem está dentro dessa batalha legal contra a avó. De acordo com o pessoal da Entertainment Tonight, Riley Keough não fala mais com a avó.

Isto é o que sua fonte tinha a dizer: “Riley está de luto pela perda de sua mãe e está com o coração partido por ter que lidar com uma disputa de confiança com um membro da família. Priscilla está convencida de que ela tem um caso válido e que ela prevalecerá em tribunal. Riley e Priscilla não estão se comunicando no momento, mas têm se comunicado por meio de advogados. Keough preferiria resolver essa disputa em particular, mas os dois estão se preparando para uma batalha legal desagradável. Ela está com o coração partido porque isso se transformou em um assunto público e sabe que sua mãe nunca iria querer isso.”

Priscilla Presley foi eliminada do testamento

É óbvio que Priscilla Presley contestaria o testamento de Lisa Marie Presley porque ela foi eliminada dele. Suas alegações sugerem que a assinatura de sua filha de 2016 parece inconsistente com as outras assinaturas. Alguns acreditam que isso é apenas uma jogada de dinheiro de Priscilla, mas ela e Riley não estavam em boas condições antes mesmo da morte de Lisa Marie Presley. Um dos amigos de Riley falou com o New York Post e confirmou que Lisa Maria estava separada de sua mãe nos últimos 8 anos. A única filha de Elvis Presley infelizmente faleceu em 12 de janeiro e foi sepultada ao lado de seu filho Benjamin, que se suicidou em 2020. Ambos descansam ao lado de Elvis Presley em Graceland.