Priscilla Presley fala contra Bam Margera: “Eu nunca dei a ele itens de Elvis”

Priscila Presley e ex-skatista e ex-estrela do Jackass Bam Margera passou alguns dias junto com o outro filho do primeiro, Navarone Garibaldi Garciamas agora a viúva do rei Elvis diz que se sente traída porque Margera circulou fotos “acompanhadas de informações e narrativas falsas”.

“Quando meu filho me pediu para receber uma visita de um ‘novo amigo’, eu não tinha ideia de quem ele era ou que mais tarde ele escolheria publicar fotos e histórias falsas”, disse Priscilla por meio de um comunicado.

“Ela veio, falou sem parar sobre suas novas aventuras e lutas pessoais e pediu uma foto comigo para seu pai, que é um grande fã”, continuou Presley, acrescentando que Margera filmou dentro de sua casa sem seu consentimento.

Ela nunca deu a ele objetos que pertenceram a Elvis como presente

Outra das coisas que Margera garantiu é que Priscila havia lhe dado alguns objetos que haviam pertencido ao Rei do Rock, o que ela negou:

“Em nenhum momento durante a visita eu dei a ela nada de Elvis. Ainda tenho tudo o que ele tocou. Eu nunca desrespeitaria Elvis, que foi o amor da minha vida, doando qualquer coisa que pertencesse a ele. Eu sempre protegi para os fãs.”

Como Margera disse ao TMZ, ela recebeu um manto e um anel que pertenciam a Elvis.

“Elvis pertencia a todos vocês, e eu aprecio muito minha vida com ele para desperdiçar qualquer coisa. Espero que este homem receba a ajuda de que precisa e faça a coisa certa”, disse Priscilla.

Margera respondeu com uma postagem no Instagram na qual dizia que queria “pedir desculpas” a Priscila e ao filho por seu comportamento.

“Sinto muito e estou envergonhado, e não posso me desculpar o suficiente por agir como um idiota”, escreveu ele no post.