Privacidade de Patrick Mahomes novamente violada, desta vez com segredo revelado por Chad Henne

Ta fama que atingiu o Kansas City Chiefs quarterback, Patrick Mahomesgerou que todos queiram saber os detalhes que tornam o bicampeão Super Bowl MVP, o homem do momento na NFL. Por enquanto, um segredo íntimo foi revelado pela pessoa que se sente mais próxima do graduado da Texas Tech no vestiário do time.

Chad Elazagueiro reserva de Kansas City, conversou com Adam Schefter, da ESPN, no último episódio do “The Adam Schefter Podcast” e discutiu a roupa inédita de Mahomes em absolutamente todos os jogos em que os dois foram companheiros de equipe.

O que Patrick Mahomes veste todos os domingos?

“Ele tem experiência no beisebol, então precisa ter uma certa coisa todos os dias”, disse Henne. “Ele entra, faz seu trabalho. Suas anotações são escritas de uma certa maneira. Mesmo par de cuecas, que muitas pessoas provavelmente não conhecem, no dia do jogo. Ele está usando desde que eu fiz parte disso.”

O tema da cueca de Mahomes tem sido estranhamente um dos tópicos de conversa mais escolhidos por aqueles em torno do atual MVP da temporada regular, até mesmo sua esposa, Bretanha Matthews deu detalhes de qual modelo seu marido transpira e volta a suar todos os domingos por seis meses seguidos.

Modelo de cueca de Patrick Mahomes

“Comprei cuecas para o Patrick Lucky Game Day”, disse Matthews. “Cueca vermelha da Lululemone ele os usa todos os dias de jogo.”

Seria injusto dizer que se alguma das pessoas que estão lendo este artigo decidir usar aquele modelo de cueca, automaticamente terá o talento de Patrick Mahomes, porém, também não é loucura pensar que a Lululemon aumentará suas vendas na sequência dessas revelações. Batendo o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVII certamente terá efeitos colaterais.