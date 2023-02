Pro Bowl Games: Kirk Cousins ​​vence a NFC por 35 a 33 sobre a AFC

Primos Kirk lançou três passes para touchdown no domingo para levar a NFC a uma vitória de 35 a 33 sobre a AFC no Pro Bowl Games e encerrar a sequência de cinco derrotas consecutivas da conferência.

Cousins ​​completou 15 de 19 passes para 150 jardas no terceiro e último jogo de flag football do jogo all-star reformatado da NFL, que deu ao NFC a vitória. Dele AFC contrapartida, Derek Carrfoi 6 de 12 para 104 jardas, dois touchdowns e uma interceptação.

Com base nos jogos de bandeira anteriores e competições de habilidades, o AFC conquistou uma vantagem de 21 a 15 no jogo de bandeira final.

O Pro Bowl mudou seu formato nesta temporada, eliminando o jogo tradicional e substituindo-o por três jogos de flag football disputados em um campo de 50 jardas e uma série de competições de habilidades.

Cada um dos dois primeiros jogos de bandeira valeu seis pontos e cada evento de habilidades valeu três. O total de pontos foi acumulado para formar o placar entrando no terceiro e último flag game.

Parte do motivo da mudança é que o tackle tornou-se quase inexistente nos últimos anos porque os jogadores estavam preocupados com lesões. O Cleveland Browns, no entanto, anunciou que o lado defensivo Myles Garrett deslocou um dedo do pé no domingo, mas os raios-X deram negativo.

A multidão anunciada de 58.331 foi mais de 2.000 a mais que no ano passado, também disputada no Allegiant Stadium. Nenhum local foi anunciado para o Pro Bowl do próximo ano, mas é improvável que o NFL vai querer que o evento seja disputado no mesmo local pouco antes do Super Bowl, que será em Las Vegas.

A AFC, com base nas quatro competições de habilidades de quinta-feira, conseguiu uma vantagem de 9 a 3 no domingo.

Em seguida, o NFC empatou ao vencer o primeiro jogo da bandeira por 33-27. Enfrentando o quarto para o 7, Geno Smith de Seattle completou um passe para o Dallas Cee Dee Lambque iludiu a segurança de Chargers Derwin James com um movimento giratório na linha de 9 jardas e então correu para a end zone para um touchdown de 32 jardas com um segundo esquerdo.

Smith completou 14 de 16 passes para 239 jardas e cinco touchdowns. Tyler Huntley, da AFC, fez 15 de 20 para 192 jardas e quatro touchdowns.

Uma competição de chutes que foi gravada na quinta-feira foi para a AFC, e a NFC venceu a corrida de obstáculos gridiron manopla no domingo para fazer o placar de 12 a 12 entrando no segundo jogo da bandeira.

A AFC ganhou mais seis pontos naquele jogo para uma vantagem de 18-12. Trevor Lawrence de Jacksonville converteu um quarto para 20 com um passe para touchdown de 45 jardas para Stefon Diggs de Buffalo com 2 minutos restantes para vencer por 18-13. Diggs correu para fora da end zone para onde os fotógrafos estavam reunidos. Ele pegou uma das câmeras e tirou fotos de seus companheiros de equipe da AFC enquanto eles posavam.

Lawrence acertou 6 de 11 para 83 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. quarterback da NFC Jared Goff completou 5 de 12 passes para 44 jardas, um TD e uma interceptação.

Ambas as conferências dividem as duas competições de habilidades seguintes, com a AFC vencendo o concurso de força e o NFC levando as finais da melhor pegada, fazendo o placar geral 21-15.