Processo seletivo para estagiários em Guarulhos, na Furp

A Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” (Furp) abriu um concurso para processo seletivo de estagiários. O preenchimento das vagas se dará em Guarulhos – SP. A publicação do concurso aconteceu no Diário do Poder Executivo e visa o preenchimento de 37 vagas em diversas áreas. Poderão participar do processo seletivo candidatos de nível médio e superior. Se você é um dos interessados em uma vaga de estágio, continue acompanhando este artigo para saber mais sobre o certame!

Vagas

Como já mencionado, a Furp conta com 37 vagas, no seu processo seletivo para estagiários, em Guarulhos. As vagas são para alunos que estão em nível médio, técnico ou superior e que não tenham menos que 16 anos. Portanto, esses são os pré-requisitos para se inscrever na seleção.

Dessas vagas, há uma para o curso de arquitetura e urbanismo e 2 para quem cursa direito. Além disso, há 22 vagas para os alunos de farmácia, 2 para quem estuda recursos humanos e 2 para alunos de ciências contábeis. O certame também conta com1 vaga para alunos de tecnologia da informação, assim como para aqueles que cursam análise de sistemas.

Os alunos que cursam administração encontram 1 vaga disponível e o mesmo vale para quem estuda comércio exterior, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Por fim, há 1 vaga para quem cursa técnico em segurança do trabalho e 1 para que faz técnico em refrigeração e climatização.

Remuneração

O valor das bolsas para aqueles que passarem para o processo seletivo de estagiários da Furp, varia. Mas ele abrange a atividade dos estagiários por 30 horas semanais, independente da área. O cumprimento dessas horas não poderá ultrapassar 6 horas diárias de trabalho. Os estagiários contarão com bolsa mensal entre R$637,56 a R$787,58. Além disso, eles receberão auxílio-transporte, no valor de R$19,40 por cada dia estagiado.

Contratação

Aqueles que forem selecionados no processo seletivo para estagiários, da Furp, farão um contrato com a instituição de duração que poderá variar de 6 meses a 24 meses. Ao contrário de outros estágios, ele não poderá ser prorrogado e finalizará com os exatos dois anos de cumprimento. Entretanto, haverá exceção para os candidatos com alguma deficiência, para os quais poderá acontecer essa prorrogação.

Processo seletivo

O candidato ao processo seletivo para estagiário, da Furp, consiste na realização de uma prova online, objetiva. Os alunos responderão a 20 questões. Dessas, são 10 de português e 10 de conhecimentos gerais. A prova ficará disponível para os candidatos tão logo eles finalizem a sua inscrição na plataforma.

Inscrição

A inscrição para o processo seletivo para estagiários acontecerá apenas online. Os alunos devem portanto, acessar ao site do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), para se inscrever. As inscrições foram abertas no dia 10 de fevereiro e se fecharão ao meio dia do dia 27 de fevereiro de 2023. Os alunos poderão fazê-la todos os dias da semana, mesmo feriados. É importante ressaltar que as inscrições são gratuitas.

Validade

O certame possui validade de 12 meses, contados da data de publicação do resultado final. Mas ele poderá ser prorrogado, de acordo com a instituição.