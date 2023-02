Procuradores espanhóis se opõem a tentativa de libertar Dani Alves sob fiança

Spromotores espanhóis se opõem ao recurso por Daniel Alves‘ equipe de defesa para ele seja livre sob fiança enquanto a investigação continua acusações de agressão sexual contra o jogador de futebol.

Os advogados de Alves entraram com o recurso na semana passada dizendo que o brasileiro concordou em entregar seu passaporte e usar um dispositivo de rastreamento se ele fosse solto. Alves também se reportaria ao tribunal e às autoridades sempre que necessário, inclusive diariamente, e não se afastaria a menos de 500 metros (jardas) do acusador, de sua casa ou local de trabalho.

Os promotores disseram na segunda-feira que Alves permaneceu um vôo risco se ele fosse libertado.

Alves foi detido provisoriamente em janeiro após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate em 30 de dezembro. Ele nega irregularidades.

Um juiz determinou a prisão do veterano jogador sem direito a fiança após analisar a investigação inicial das autoridades e ouvir o depoimento de Alves, a suposta vítima, e de uma testemunha.

O juiz ouviu o depoimento de oito testemunhas em uma audiência fechada em Barcelona na semana passada. Ela decidirá se o caso deve ir a julgamento.

Os promotores disseram na segunda-feira que também se opuseram ao pedido feito por algumas associações de casas noturnas locais para fazer parte dos acusadores de Alves.

Alves, de 39 anos, venceu 42 títulos de futebol, incluindo três Ligas dos Campeões com o Barcelona e duas Copas Américas com o Brasil. Ele disputou sua terceira Copa do Mundo no ano passado, no Catar.