Produção de ‘Rust’ encontra novo local de filmagem em Montana, apresentando Church

A produtora por trás de “Rust” encontrou um novo lugar para chamar de lar fora do Novo México… com uma igreja incrivelmente parecida com a do diretor de fotografia Halyna Hutchins foi baleado.

Um representante da Rust Movie Productions disse ao TMZ que o Yellowstone Film Ranch em Montana servirá como o novo pano de fundo, acrescentando que a equipe de produção tem tudo a ver com honrar a visão de Halyna.

Somos informados de que aqueles que administram o rancho também têm a honra de “levar adiante seu legado inspirador”. Diretor Joel Souzaque também foi baleado durante o trágico incidente, diz estar “profundamente grato” pelo convite para filmar no rancho, considerando um privilégio trabalhar com parceiros como este.

Fontes familiarizadas com os planos de produção dizem que março e abril foram discutidos como possíveis meses de início.

Vale a pena notar o quanto o cenário da igreja se parece com o original no Novo México – provavelmente tentando manter as cenas consistentes sem ter que voltar atrás, mas ainda é meio estranho.