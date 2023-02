Professores da Prefeitura de Penedo iniciam treinamento da plataforma Trakto Educação

Secom PMP

Segura sobre a facilidade de uso da plataforma Trakto Educação. Foi assim que a professora Maria Madalena encerrou seu primeiro treinamento sobre a inovação tecnológica que a Prefeitura de Penedo e a empresa Trakto Design estão levando para a sala de aula.

A docente com quase 30 anos de atividade leciona na Escola Dom Constantino Lüers e estava entre colegas de profissão da turma inaugural do processo de aprendizado viabilizado pelo governo Ronaldo Lopes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) que apresentou a novidade durante a Jornada Pedagógica 2023.

“Eu cheguei a ficar com receio porque achava que não iria conseguir utilizar os recursos, tive até um pouco de vergonha por causa disso, mas é fácil de trabalhar. Essa plataforma deixa a gente com vontade de continuar usando e agora estou tranquila, me sentindo segura”, contou Maria Madalena, agradecendo as orientações que recebeu de uma das monitoras que auxiliam no trabalho de qualificação profissional e pessoal.

Madalena e os demais professores da Semed Penedo estão sendo apresentados, de forma prática, ao Trakto Edu – como a plataforma já é carinhosamente chamada por seus instrutores e usuários.

O treinamento que gera certificado foi aberto nesta quarta-feira, 15, e acontece no Laboratório Oxe Tech, que funciona na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada no Centro Histórico da cidade conectada às inovações tecnológicas.

Penedo é a primeira cidade do Brasil a implantar em sua rede pública de ensino a plataforma criada pela empresa alagoana Trakto Design, parceria fechada em 2022 entre o Prefeito Ronaldo Lopes e Paulo Tenório, CEO e fundador plataforma de design com suporte humanizado da América Latina escolhida por cerca de um milhão de usuários.

“Todos os professores terão acesso ao Trakto Edu para criar conteúdos relacionados com seu plano de trabalho. Cada um pode criar material específico, utilizando os templates da plataforma, são inúmeras possibilidades na ferramenta que visa gerar mais interação, conexão e aulas transformadoras”, explica o empreendedor social Tiago Silva, o Tiago Mochileiro, embaixador da Trakto Educação.

Ele acrescenta que o treinamento acontecerá de forma continuada, de forma presencial e on-line, processo que irá apontar eventuais dificuldades, o que também gera o necessário retorno para o desenvolvimento da plataforma, mais um investimento do governo Ronaldo Lopes na formação de penedenses estimulados para ensinar e aprender.

Texto e fotos Fernando Vinícius