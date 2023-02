Programa de relatórios de dicas do IRS: quais são as regras do IRS sobre dicas de relatórios?

Mqualquer trabalhador do EUA dependem de gorjetas para compor grande parte de sua renda, como quem trabalha em empregos de garçonete ou garçonete, bartender, cabeleireiro, manobrista etc. No entanto, nem todos sabem se as gorjetas são tributáveis.

A resposta é que sim, as gorjetas se enquadram no rendimento tributável. O departamento de Receita Federal exige que os trabalhadores mantenham seus empregadores informados sobre suas gorjetas diárias ou semanais, para que seja mantido um registro de quanto é devido em impostos.

Como o IRS rastreia gorjetas em dinheiro?

Os funcionários são obrigados a relatar suas gorjetas até o dia 10 do mês seguinte ao mês em que as gorjetas foram recebidas.

O IRS também incentiva os trabalhadores a usar o Formulário 4070A, para acompanhar suas gorjetas diárias. Quaisquer gorjetas que não forem informadas a um empregador devem ser registradas no Formulário 4137, Seguro Social e Imposto do Medicare sobre Renda de Gorjetas Não Declaradas.

Existem três programas atualmente em vigor para relatórios de dicas do IRS no setor de serviços, a saber:

Acordo de determinação de taxa de gorjeta (TRDA)

Compromisso alternativo de relatórios de dicas (TRAC)

TRAC projetado pelo empregador (EmTRAC)

No entanto, fala-se no lançamento de um novo programa, que se chamaria Service Industry Tip Compliance Agreement (SITCA).

O que acontece se você não relatar suas gorjetas ao IRS?

Não relatar suas gorjetas ao IRS pode levar a uma penalidade, portanto, é melhor evitar isso.

“Se você não relatar as gorjetas ao seu empregador conforme exigido, poderá estar sujeito a uma multa igual a 50% da previdência social, Medicare, Medicare adicional ou impostos de aposentadoria ferroviários que você deve sobre as gorjetas não declaradas”, o site do IRS estados.

“Para obter informações sobre esses impostos, consulte Declaração de impostos de previdência social, Medicare, Medicare adicional ou de aposentadoria ferroviária sobre gorjetas não relatadas ao seu empregador em Dicas de relatórios sobre sua declaração de imposto, posteriormente.

“O valor da multa é adicional aos impostos que você deve.

“Você pode evitar essa penalidade se puder mostrar uma causa razoável para não relatar as gorjetas ao seu empregador.

“Para fazer isso, anexe uma declaração ao seu retorno explicando por que você não os denunciou.”