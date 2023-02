Programa Desenrola de Haddad vai PERDOAR 100% das dívidas dos brasileiros: fato ou fake? Confira

Por conta da pandemia, o Brasil e o mundo enfrentaram (e enfrenta) uma grande crise econômica, prejudicando a população. Nesse sentido, a quantidade de brasileiros endividados cresceu significativamente. Pensando em soluções para diminuir os débitos dos cidadãos, Fernando Haddad (PT), Ministro da Fazenda, criou um programa nomeado Desenrola.

Segundo informações, o Desenrola disponibilizará grandes descontos para que cidadãos brasileiros saiam do sufoco financeiro. Assim, é de extrema importância entender o funcionamento do programa, bem quando o Desenrola passará a funcionar, beneficiando milhares de pessoas, como Haddad planeja. Então, se você quer conhecer as novidades mais a fundo, continue com a leitura da matéria desta sexta-feira (10) do Notícias Concursos.

Como será o programa Desenrola que Fernando Haddad criou?

É muito importante entender o funcionamento do Desenrola antes de qualquer outra coisa. Assim, posteriormente, será mais fácil entender quem poderá gozar dos benefícios ofertados. De acordo com Haddad, aproximadamente 50 milhões de cidadãos estão endividados atualmente. Mas, ressaltando que esse número considera somente os que ganham até dois salários-mínimos, sendo baixa renda. A quantidade fica maior ainda se considerarmos a renda superior a dois salários.

Tais dívidas, portanto, comprometem o lado financeiro dos cidadãos em situação de vulnerabilidade, além de gerar um grande rombo para os cofres públicos. Então, por tal motivo, pensando na melhor solução para cidadãos e Governo, o ministro criou o Desenrola.

Segundo as informações divulgadas, o programa objetiva a possibilidade de os brasileiros obterem grandes descontos que sejam viáveis para quitação das dívidas. E isso se faz especialmente interessante para os débitos relacionados à CEF (Caixa Econômica Federal). Por que? Porque a instituição considerada “banco da família” é a responsável pela movimentação de parte de toda a economia brasileira.

Quem conseguirá os descontos?

Vale ressaltar que nas regras do Desenrola os cidadãos encontrarão soluções ideais para suas dívidas. Mas, ainda não se sabe se os débitos do programa serão apenas os antigos, ou os atuais também estarão passíveis de desconto.

Nesse ínterim, todos os brasileiros que têm dívidas com instituições relacionadas ao Desenrola farão parte deste programa, contando com ótimos descontos disponíveis. Outra questão importante, é que aqueles que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil poderão contar também com a renegociação.

Em se tratando do percentual dos descontos, isso não é certo ainda. Quer dizer, o programa precisa da formalização, para, assim, apresentar as devidas condições para os cidadãos. No entanto, estima-se que o programa será apresentado oficialmente até o começo de março.

Ademais, vale ressaltar que se trata de uma boa oportunidade para que os brasileiros regularizem suas dívidas, considerando as condições e os descontos favoráveis para a quitação. Enfim, é necessário aguardar um posicionamento oficial de Haddad ou de algum outro membro do Governo Federal para termos a certeza de como o Desenrola funcionará.