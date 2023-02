Programa Fresh Start do IRS: como funciona o programa Fresh Start?

TO Internal Revenue Service (IRS) lançou o programa Fresh Start para ajudar os contribuintes a gerenciar suas pendências imposto fardo.

Este regime visa contrariar a NÓS uso pelo governo federal de técnicas de cobrança que punem pessoas e pequenos negócios que tinham impostos em atraso.

O IRS elevou o limite para a apresentação de um aviso de penhora de imposto federal, dobrando-o. Como resultado, a Iniciativa Fresh Start permite uma abordagem mais elegante para o alívio da dívida fiscal, evitando um ônus ou cobrança de impostos.

Como funciona o programa IRS Fresh Start?

O governo federal dos EUA introduziu em 2011 a Iniciativa Fresh Start em sua tentativa de fornecer um impulso financeiro aos contribuintes americanos qualificados que têm dívidas fiscais atuais.

Este regime ajuda os contribuintes em dificuldades a gerir a sua dívida fiscal, minimizando ao mesmo tempo as dificuldades financeiras.

O programa IRS Fresh Start oferece quatro opções principais de programa, incluindo acordos de parcelamento, ofertas em compromisso, status atualmente não cobrável e redução de penalidade, para ajudar na redução de impostos.

Ele dá aos contribuintes a opção de pagar suas dívidas por meio de um plano de parcelamento ao longo de seis anos. A soma é determinada por variáveis ​​como renda anual corrente e o valor dos ativos líquidos.

Por que o IRS decidiu lançar o programa Fresh Start?

“Agora, para ajudar um número maior de contribuintes, o IRS expandiu o programa adotando termos mais flexíveis de oferta de compromisso (OIC)”, explica um comunicado de imprensa oficial do IRS.

“Essa expansão permitirá que alguns dos contribuintes com maiores dificuldades financeiras resolvam seus problemas fiscais, possivelmente mais rapidamente do que no passado.

“Um OIC é um acordo entre um contribuinte e o IRS que liquida as obrigações fiscais do contribuinte por menos do que o valor total devido.

“Geralmente, o IRS não aceita um OIC se acreditar que o passivo pode ser pago integralmente como um montante fixo ou por meio de um acordo de pagamento.

“O IRS analisa a renda e os ativos do contribuinte para determinar o potencial de cobrança razoável do contribuinte. Os OICs estão sujeitos à aceitação de requisitos legais.”