Programa Mais Pecuária Brasil será lançado em Penedo

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) lançam o Programa Mais Pecuária Brasil no próximo dia 14 de fevereiro.

O maior programa de melhoramento genético da bovinocultura do país será apresentado no auditório da Casa de Aposentadoria, a partir das 8 horas.

O lançamento do Mais Pecuária Brasil e sua implantação é mais um investimento do governo Ronaldo Lopes para a zona rural de Penedo, ações planejadas e executadas por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

“Esse programa vai atender o pequeno produtor rural de Penedo na melhora de seu rebanho, seja para quem trabalha com gado de corte ou na produção do leite”, explica Rogério dos Peixoto (Rogério José da Silva), gestor da Semada.

O investimento que visa melhorar a renda de famílias do meio rural beneficiará pelo menos 50 animais por mês, com a garantia da prenhez. As vacas serão enxertadas por meio de inseminação artificial que tem a parceria da multinacional Alta Genetic.

Em termos de biotecnologia reprodutiva acessível em larga escala, o Programa Mais Pecuária Brasil é o maior e mais completo já desenvolvido no Brasil, segundo informações da Conafer.