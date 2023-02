Back em 2019, o Demonstração de Empoderamento Econômico de Stockton (SEED) experimentou oferecendo a 125 pessoas que vivem em bairros com renda familiar média igual ou inferior a US$ 500 por mês, sem restrições.

O então prefeito Michael Tubbs explicou que o objetivo do esquema era permitir que as pessoas fizessem suas próprias escolhas.

“O ano passado nos mostrou que muitas pessoas estavam vivendo no limite financeiro e foram empurradas para isso pelo COVID-19”, disse. Tubbs disse em comunicado.

“O SEED deu às pessoas a dignidade de fazer suas próprias escolhas, a capacidade de viver de acordo com seu potencial e melhorou a estabilidade econômica diante da turbulência da pandemia.”

Mais de 40 programas-piloto semelhantes são executados na Califórnia no momento, com pessoas necessitadas recebendo pagamentos de US$ 300 a US$ 1.800 por mês por até três anos.

Mais de 12.000 californianos poderiam receber mais de US$ 180 milhões em financiamento público e privado por meio desses projetos, tornando-os o maior experimento de dinheiro ilimitado na história moderna dos Estados Unidos.

O Stanford Basic Income Lab tem rastreado o esquema piloto nos Estados Unidos, com o diretor associado da empresa Sean Kline tendo colocado sua confiança na Califórnia.

“Todos esses pilotos estão tentando demonstrar o que é possível em todo o país para políticas estaduais e federais”, Kline disse de acordo com CalMatters.

“É seguro dizer [California] é um dos estados que tem maior escopo para financiar uma versão em larga escala desses pilotos de renda garantida.”

Programa Piloto de Renda Básica Garantida: Valor e elegibilidade

De fato, em 2021, o governador Gavin Newsom decidiu usar o financiamento para investir em um piloto de renda garantida. A Califórnia anunciou que US$ 25 milhões serão distribuídos em sete esquemas no final de 2023.

Esses programas beneficiarão 1.975 pais grávidas e acolherão jovens que se preparam para deixar a custódia do estado. Foi revelado que os participantes qualificados receberão entre US$ 600 e US$ 1.200 por mês durante 12 ou 18 meses.