Programação do fim de semana All-Star da NBA: como assistir o fim de semana All-Star 2023 online

TNBA All-Star Weekend representa uma celebração de alguns dos melhores talentos da liga, já que o fim de semana culmina em uma partida que coloca os melhores jogadores uns contra os outros.

As equipes deste ano estão sendo lideradas por Estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James e a Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucksque estão escolhendo seus times em um formato de rascunho.

História do fim de semana All-Star da NBA

O primeiro jogo All-Star da NBA ocorreu em 1951 e, embora o formato do jogo tenha passado por várias iterações, o espírito do jogo permanece o mesmo: colocar os melhores jogadores da liga uns contra os outros.

Muito parecido com a NHL e a MLB, as listas de cada lado são decididas por um processo de votação que vê fãs, membros da mídia, jogadores atuais e treinadores atuais votarem em jogadores em posições específicas, com 12 jogadores selecionados para cada equipe.

O fim de semana também apresenta uma série de jogos e competições individuais que culminam no evento principal.

Os mais populares desses eventos são o Slam Dunk Contest, o NBA All-Star Celebrity Game e o Three-Point Contest.

Como você pode assistir ao jogo All-Star da NBA de 2023?

O NBA All-Star Game de 2023 será transmitido pela TNT Network, no entanto, outros eventos NBA All-Star Weekend serão exibidos na ESPN e na NBA TV.

Infelizmente, não há como assistir ao jogo de graça.

Qual é a programação de fim de semana All-Star da NBA de 2023?

O evento NBA All-Star acontecerá durante três dias, de sexta-feira, 17 de fevereiro a domingo, 19 de fevereiro de 2023.

Abaixo está uma programação abrangente para o fim de semana, com todos os horários mencionados no horário do leste.

Sexta-feira, 17 de fevereiro:

NBA All-Star Celebrity Game: 19:00

Estrelas em Ascensão: 21:00

Sábado, 18 de fevereiro:

Clássico NBA HBCU: 16:00

Noite de sábado All-Star: 20:00

Domingo, 19 de fevereiro:

Próximo jogo da NBA G-League: 15:00

72º jogo All-Star da NBA: 20h30