Bcomido no Parc des Princes por Bayern de Munique na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain já perdeu três partidas consecutivas pela primeira vez desde 2011.

Christophe GaltierA equipe do Barcelona começou sua péssima sequência na última quarta-feira, durante a eliminatória das oitavas de final da Copa da França, contra Marselha (2-1), depois sofreu sua segunda derrota contra Mônaco (3-1) no campeonato antes de perder para Baviera na Liga dos Campeões.

A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2011, poucos meses depois de os catarianos assumirem o comando do clube. O treinador da época era Antoine Kombouaréque foi demitido algumas semanas depois sendo substituído pelo veterano italiano Carlo Ancelotti.

Um difícil 2023

Além disso, o início do ano para PSG tem sido complicado. Em apenas um mês e meio de 2023, perdeu mais partidas (cinco) do que em todo o ano de 2022, durante o qual perdeu apenas quatro vezes. Marselha, Mônaco, Bayern de Munique, Rennese Lente todos prevaleceram sobre Galtierdo lado.

Galtier: Tivemos uma hora difícil

PSG treinador Galtier lamentou as lesões que devastaram sua equipe com o francês acreditando que eles são um fator chave para a derrota contra Bayern de Munique.

“Tivemos uma hora de jogo difícil, contra uma equipa que nos privou da bola, que veio colocar-nos sob pressão,” Galtier disse depois do jogo.

“Esperávamos, porque não tínhamos muita profundidade no nosso onze. Queríamos mais força nos nossos laterais, mas Juiz foi ferido… mas é verdade que eles mereceram.”

“Tínhamos mais velocidade, mais profundidade e mais conexões. Os jogadores estavam mais confortáveis. KylianA contribuição de é vital e outros também ganharam vida.

«A última meia hora dá-nos esperança, a segunda mão é daqui a três semanas, espero que recuperemos a frescura e os jogadores. É um confronto duplo, esta noite não há eliminados nem classificados.

“Tenho muita esperança, conversamos no vestiário e espero que encontremos frescor, que possamos rodar sem penalizar o time. Que possamos jogar como fizemos nos últimos 20-30 minutos e vencer em Munique para pelo menos forçar penalidades.”

Ramos: Faltou-nos personalidade

PSG zagueiro, Sergio Ramospor sua vez, reconheceu que faltou personalidade durante o jogo de ida.

“Na primeira parte saímos para esperar por eles, na segunda tivemos mais espaço” Ramos declarou.

“O resultado é mau porque não soubemos aproveitar o apoio dos nossos adeptos.

“Faltou-nos personalidade com a bola, temos de aprender, não nos podemos contentar com isso. Espera-nos uma segunda mão emocionante onde temos de dar tudo.

“Todos queremos vencer. Mas o futebol tem isso, não importa como você joga, o que importa é o resultado. Agora temos que manter a cabeça fria. Quem tem mais experiência tem que tentar manter a calma. Nós tem que virar isso.”

Mbappé: PSG é sempre favorito

Kylian Mbappé acredita PSG serão sempre concorrentes dada a qualidade geral do plantel.

“O objetivo é que todos nós estejamos lá para ter opções reais”, Mbappé disse.

“Fiquei surpreso por eles nos dominarem tanto porque não estamos acostumados e no segundo tempo, com caráter, mostramos que podemos jogar de forma diferente.

“É apenas um gol contra nós e podemos dificultar para eles. Não é verdade que sem mim não criamos perigo. Estamos todos juntos e se estivermos todos bem podemos fazer algo importante aí.

“Você sonha em jogar partidas da Liga dos Campeões e é frustrante não poder jogar. Favorito para a segunda mão? PSGsempre”.