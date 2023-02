Projeto Salvaguarda oferece apoio a alunos da rede pública na preparação para o Enem

O projeto Salvaguarda abriu nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro, o período de inscrição para o programa gratuito de apoio aos estudos. O projeto oferece apoio gratuito a alunos de escolas públicas no período de preparação para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou vestibular.

Nesta edição, o projeto está ofertando 40 mil vagas. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 19 de março. As inscrições devem ser feitas on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do projeto.

Seleção

As atividades do projeto Salvaguarda são desenvolvidas de forma remota, de modo que podem se inscrever estudantes da rede pública de todo o país. Para participar do projeto, é necessário estar matriculado na 1ª, 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa da educação formal.

A ordem de prioridade para o preenchimento das vagas é a seguinte:

estudantes que estão no 3º ano atualmente; candidatos que já concluíram o ensino médio na rede pública; alunos do 2º ano do ensino médio; alunos do 1º ano do ensino médio.

O projeto conta diversas atividades de assistência aos estudantes. Desse modo, os participantes terão um corretor particular de redação (um tema sugerido por mês); um tutor para ajudar na organização dos estudos; monitorias; acolhimento psicológico; oficinas de matemática básica e de gramática; e simulados on-line com o mesmo método de correção do Enem.

A divulgação do resultado está prevista para ser feita a partir do dia 20 de março. Entre os dias 23 e 29 de março, o projeto realizará uma reunião on-line com os convocados e será necessário apresentar um comprovante de vínculo com a rede pública.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEMS abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem; saiba mais.