Proprietário dos Eagles, Jeffrey Lurie: “Demitir Andy Reid foi extremamente difícil, ele é um treinador do Hall of Fame”

Ptalvez a história mais notável envolvendo Super Bowl LVII Entre o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles é aquele Andy Reidtécnico do primeiro, foi uma lenda como técnico do segundo, e agora enfrentará no domingo o time que o demitiu em 2012.

Reid chegou à Filadélfia em 1999 e compilou um recorde de 130-93-1 como treinador principal dos Eagles, que liderou cinco vezes para o jogo do campeonato NFC e um Super Bowl, que eles perderam para Tom Brady‘s Pats.

Philadelphia Eagles aterrissam em Phoenix antes do Super Bowl LVIILAPRESSE

Proprietário das águias Jeffrey Lurie tomou a decisão de demiti-lo em 2012 após uma temporada de 4-12, mas ele sabe que foi uma das decisões mais difíceis que teve que tomar porque tinha um relacionamento tão próximo com ele.

No domingo, a equipe de Lurie enfrentará o técnico que a levou pela primeira vez ao Super Bowl, o que deu um sabor muito especial ao duelo.

Ele sabe que Kansas City levou um treinador do Hall of Fame

Falando com o Washington PostLurie comentou: “Foi extremamente difícil porque eu pessoalmente era muito próximo de Andy. Obviamente, tivemos muito, muito sucesso juntos. Ele representou tudo em que acredito”, acrescentou.

Lurie disse qual foi a razão pela qual ele tomou a decisão de demiti-lo: “Acho que a melhor coisa para Andy na época – e acho que sua família provavelmente pensou que a melhor coisa para Andy na época – era ter um ambiente diferente para sua família. família.

“Sempre pensei que ele teria muito sucesso onde quer que fosse. Dou crédito aos Chiefs por perceberem imediatamente sua oportunidade. E, na minha opinião, eles conseguiram um treinador de alto nível no Hall da Fama.”

Em pouco mais de duas décadas, Lurie teve um bom olho para a contratação de treinadores, tendo chegado ao Super Bowl com três treinadores principais – Super Bowl XXXIX com Reid, LII com Doug Pedersonque os sagrou campeões, e o atual, LVII, com Nick Sirianni.