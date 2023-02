A Proserv foi fundada com o objetivo de complementar as operações logísticas de todos os seus clientes. Trata-se de uma empresa especializada no mercado de mão de obra e nesta data, anunciou novas vagas de trabalho em caráter nacional. Confira, a seguir, os empregos disponíveis.

Proserv abre OPORTUNIDADES de emprego em São Paulo

A Proserv foi criada em 2018 e oferece serviços para uma grande variedade de clientes. Seu foco principal é a mão-de-obra e o comprometimento com o desenvolvimento sustentável nos setores de varejo, automotivo, e-commerce e vários outros.

Por trás de toda a qualidade entregue em suas atividades, a Proserv possui um time de profissionais altamente dedicados e especializados atuando em suas filiais. Trata-se de uma empresa que oferece uma remuneração compatível ao mercado, diversos benefícios e um ambiente de trabalho familiar e dinâmico a todos os seus colaboradores. Neste momento, novas vagas de empregos foram divulgadas em diversos lugares do Brasil. Confira, a seguir.

Assist. Administrativo – Osasco/SP;

Líder de Operações – Carapicuíba/SP, Aguaí/SP;

Aux. de Serviço – Itapevi/SP;

Operador de Empilhad. – Carapicuíba/SP;

Supervi. de Operações – Carapicuíba/SP.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Veja também: TAM abre novos EMPREGOS na região de São Paulo

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os interessados nas vagas anunciadas podem acessar o 123 empregos. Logo depois, selecionar a vaga de interesse e seguir as orientações para realizar o cadastramento de um currículo atualizado através do link publicado no site. A Proserv busca por pessoas dedicadas e responsáveis para atuar em suas unidades de negócios.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.