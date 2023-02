Prospect do Chicago White Sox, Anderson Comás se assume como gay

Perspectiva do Chicago White Sox Anderson Comas revelou neste fim de semana que é gay … dizendo que espera que assumir agora ajude a inspirar outras pessoas a “lutar por seus sonhos”.

O jogador de 23 anos se tornou apenas o segundo jogador ativo da liga secundária da MLB a revelar que é gay… postagem no Instagram no domingo, ele escreveu: “Estou fazendo isso porque quero ser uma inspiração para aqueles como eu que lutam por seus sonhos”.

“Por favor, não dê ouvidos a essas coisas estúpidas que as pessoas dizem sobre nós”, acrescentou, “lute pelos seus sonhos, acredite em si mesmo e vá em frente.”

Comás assinou com o Sox em 2016 fora da República Dominicana … e começou sua carreira como outfielder. Em 2022, porém, ele mudou para o arremesso – e registrou 11,1 entradas no monte para o time novato do White Sox na temporada passada.