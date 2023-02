Protocolo de concussões de Tua Tagovailoa: “Os golfinhos estavam apenas me protegendo de mim mesmo”

Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa falou pela primeira vez depois de estar no protocolo de concussão por várias semanas, resultado das duas concussões oficiais que sofreu durante a temporada, que o levaram a perder os últimos três jogos da temporada regular.

A concussão mais recente que ele sofreu foi contra o Green Bay Packers no Natal, motivo pelo qual ele entrou no protocolo ditado pela NFL e do qual acabou de ser liberado no início deste mês.

O vídeo da terrível concussão de Tagovailoa

Tagovailoa sofreu duas concussões oficiais durante a temporada -uma não foi considerada como tal, mas os especialistas dizem que foi-, então recentemente alguns médicos especialistas neste tipo de lesões recomendaram que ele não jogasse mais na NFL e que a NFL o proibisse de participar, a fim de cuidar de sua saúde.

Ele é grato que os golfinhos o protegeram

Tua falou na sexta-feira pela primeira vez sobre suas concussões e agradeceu à administração do Dolphins por protegê-lo de si mesmo.

“Para o protocolo de concussão, acho que a equipe me prestou o maior serviço em tudo isso”, disse Tagovailoa ao USA Today.

“Eles nunca me permitiram seguir o protocolo normalmente até o final da temporada. Então pode parecer que demorou uma eternidade, mas eles estavam me protegendo de mim mesmo. E minha família e eu somos muito gratos aos Dolphins.

“Mas realmente envolvia muito esforço, como correr, movimentos oculares e vestibulares, como equilíbrio, propriocepção… coisas assim. Fui ver um médico em Pittsburgh, ele me deu um atestado de saúde e então eu tive para fazer testes escritos, testes de memorização.”

Tua pretende voltar a jogar em 2023, mas terá de esperar para ver que decisão toma em conjunto com a família e os médicos da equipa.