PSF Santo Antônio fica em 1º lugar nos indicadores da saúde básica entre as unidades de Penedo

Reconhecer o trabalho dos servidores é uma prática recorrente na Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo, município primeiro lugar entre todos de médio porte de Alagoas na avaliação dos serviços de saúde básica, prova do comprometimento da gestão do Prefeito Ronaldo Lopes com o povo penedense.

Nesta terça-feira (07), a secretária Waninna Mendonça visitou o PSF Santo Antônio para entregar aos servidores uma placa comemorativa de reconhecimento pelos serviços prestados na unidade, a melhor nos indicadores entre as 20 unidades da SEMS.

“Nada mais justo vir aqui, pessoalmente, para parabenizar e agradecer todo o empenho de vocês com a comunidade. Eu sei que não é um trabalho fácil de ser feito, mas as nossas equipes se empenham e o resultado é esse, primeiro lugar em Alagoas, que é um lugar que todo muito quer estar. Isso tudo é fruto de muito trabalho e dedicação de todas as unidades do município”, disse Waninna.

A equipe formada por médicos, enfermeiros, agentes de saúde e auxiliares administrativos do PSF Santo Antônio ficou muito felize pelo prêmio e promete continuar o excelente trabalho.

“Estamos muito felizes porque esse primeiro lugar é fruto de muito esforço da nossa equipe. É uma forma de ter nosso trabalho mostrado em todos os lugares e esse reconhecimento só nos incentiva a continuar fazendo o nosso melhor”, disse a enfermeira Débora Franco Vilas Boas.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo