PSG colapsa e mídia francesa ataca Neymar, Messi e Sergio Ramos

Paris Saint-Germain entraram em uma espiral descendente em 2023 que vem no pior momento da temporada.

A eliminação da noite de quarta-feira nas oitavas de final da Copa da França nas mãos do arquirrival Olympique de Marselha é um sinal de alerta para uma crise que ocorre a menos de uma semana do retorno da Liga dos Campeões. eles hospedam Bayern de Munique no Parc des Princes, em Paris, na próxima terça-feira.

Kylian MbappéA lesão do jogador expôs outras deficiências da equipe. Autor de 20 gols até aqui nesta temporada, sete deles na Europa, o jogador de 24 anos se tornou o principal atacante da equipe, que até a Copa do Mundo de 2022 no Catar vinha apresentando desempenho acima do seu nível de jogo.

A eliminação da copa levou a mídia francesa a mirar em algumas das estrelas do time.

Nas mãos de Messi

Sem Mbappétodos os olhos estão voltados Messi, que voltou da Copa do Mundo com as baterias recarregadas, mas cujo brilhantismo foi isolado do resto da seleção. O antigo Barcelona homem estrelou a penúltima partida contra Toulousemas não foi o suficiente contra um time bem formado Marselha lado.

Neymarque regressou após passagem por um problema no tornozelo, foi inexistente e as suas exibições começam a suscitar dúvidas no clube, onde se acredita ter perdido a influência decisiva que teve na sua chegada em 2017.

O meio-campo é a linha menos convincente e todas as experiências que o treinador Christophe Galtier tem feito nesta área não conseguiram fortalecer o plantel.

O treinador abandonou a formação em 4-3-3 para dar mais peso ao meio-campo com uma formação em 4-4-2 que, embora tenha vindo a modificá-la ao longo dos últimos jogos, não tem encontrado o seu caminho.

Nem a defesa está funcionando tão bem quanto o esperado. Se os dois laterais Achraf Hakimi e Nuno Mendes estão em boa forma, nenhum dos dois Marquinhos nor Sergio Ramos parecem estar no seu melhor.

O espanhol, perto dos 37 anos, marcou um golo e sofreu uma grande penalidade, mas sobretudo sofreu com a falta de ritmo quando o Marselha encontrou espaço.

A imprensa francesa dá um golpe no PSG

A imprensa francesa criticou os parisienses após o desastre da copa. L’Equipe, o jornal encarregado de premiar as avaliações dos jogadores na França após cada partida, destacou muitos jogadores, incluindo Ramos, Messi e Neymar.

O espanhol, que cometeu um pênalti que deu origem ao primeiro gol do Marselha, levou 4 para o jornal. “Quando pega nas costas, ele tem dificuldades, como no pênalti contra o Under. Ele se redimiu de cabeça antes do intervalo e empatou no final, mas estava impedido.”

Para o Le Parisien, jornal preferido do PSG, o jogo do defesa espanhol não foi muito mau, dando-lhe um 5, sublinhando que “é um líder em campo” e prova disso é o seu golo de cabeça após ter marcado a grande penalidade.

Quem tem recebido mais críticas é Neymar. O brasileiro voltou em Marselha depois de perder os dois últimos jogos do PSG. Para o L’Equipe, seu jogo foi “preocupante”. Aliás, o jornal culpou-o pela virada no segundo gol com algumas palavras duras.

“Como um jogador pode se permitir tal finta corporal no segundo gol do Marselha, e como um jogador de seu nível pode desperdiçar tanto?”

O Le Parisien não foi tão duro e deu a ele 4,5, classificando a assistência para Sergio Ramos para o único gol do PSG na noite.