PSG define seu preço por Neymar

Rhumores de NeymarA saída do PSG está mais uma vez ganhando ritmo. Derrotas para Bayern de Munique na Liga dos Campeões e fora para o AS Monaco na Ligue 1 transformaram o vestiário do time francês em um barril de pólvora.

Segundo o L’Equipe, e confirmado por Neymar ele próprio poucos dias depois, os elementos do plantel estiveram envolvidos numa discussão acalorada com o director desportivo Luís Campos no balneário, na qual repreendeu alguns jogadores por falta de agressividade.

Neymar não tem representado valor para o dinheiro em Paris

O lado francês pagou Barcelona a maior taxa de transferência da história do futebol para Neymar e é claro que ele não correspondeu às expectativas.

O brasileiro tem sido alvo de muitas críticas após o mau momento do time, momento que o xeque do clube aproveitou para tentar transferi-lo na janela de transferências do verão.

Reuniões com Chelsea vêm acontecendo há vários meses e agora estão ganhando força.

Mas esta situação pode mudar e, segundo o Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi teve uma reunião com Todd Boehly para tentar colocar o ex-jogador do Santos em Stamford Bridge no próximo mercado de verão por um preço próximo de 60 milhões de euros.

Isto está certamente muito longe dos 232 milhões de euros que PSG pagou Barcelona para ele. Esse desejo urgente de vendê-lo corresponderia à necessidade de baixar a folha salarial antes de contratar novos jogadores.

O principal problema para Chelsea era Neymarsalário de. Aos 31 anos, ganha 35 milhões de euros líquidos por ano, valor que o clube inglês não consegue igualar.

Caso façam uma oferta na próxima janela de transferências de verão, o clube espera que o brasileiro faça esforços para reduzir suas demandas salariais.