PSG x Bayern de Munique | Liga dos Campeões: a confiança do PSG em Mbappé

Fou Paris Saint-Germain, quase toda a temporada está em jogo em apenas três semanas.

É o tempo que têm para se preparar para a deslocação a Munique, no próximo dia 8 de março, depois de perder por 0-1 no Parc des Princes.

Mas o caminho para o jogo de volta das oitavas de final não será fácil, já que, a princípio, eles recebem Lille no seu estádio neste domingo e na jornada seguinte, mais um Clássico no Velódromo, onde perdeu na semana passada na Taça de França.

Depois de três derrotas consecutivas, é fundamental que os donos do Catar retornem ao bom caminho para chegar com confiança à segunda mão das oitavas de final.

Não há dúvida de que para Christophe Galtierhomens de, que hospedam nantes a três dias do grande jogo, conseguir bons resultados seria um importante reforço, além das mensagens que estão sendo enviadas do vestiário e do clube de que a virada é possível.

Mbappé como líder

O PSG e seus torcedores estão se agarrando a Kylian Mbappéenquanto o vestiário acredita que é possível vencer na Allianz Arena.

Eles acreditam que com Mbappé dentro de campo foi um time superior e espera que ele esteja em ótimas condições para a partida do dia 8 de março, já que só conseguiu jogar meia hora da partida de terça-feira.

Espera-se algo semelhante de Lionel Messique chegou à primeira mão em péssimas condições, e o grupo está convicto de que a equipa chegará com todos preparados.

“Temos que comer bem, descansar bem, recuperar todos. Nada está perdido”, Mbappéque mais uma vez se levantou para enfrentar a imprensa em nome de seus companheiros na zona mista para enviar uma mensagem de otimismo.

“O PSG é sempre o favorito”, disse antes de deixar o círculo que formou com os jornalistas franceses.

Ramos, a outra razão

O outro motivo para acreditar no PSG é Sergio Ramos, que jogou soberbamente contra o Bayern e que também mandou um recado aos torcedores nas redes sociais que nada está decidido e que vão lutar até o fim.

O Parc des Princes parece ter dado uma trégua ao time até a partida em Munique.

Desta vez todos os jogadores, com Ramos, Messi e Neymar na cabeça, foi ao estande onde os ultras de sua equipe torcem para agradecê-los pelo apoio.

No último domingo, um grupo de torcedores foi ao Camp des Loges, centro de treinamento do time, pedir explicações sobre a situação que o time atravessa e expressar seu descontentamento com alguns de seus jogadores que, após perder em Mônaco, foram para o vestiário sem agradecer o apoio de sua torcida.

Galtier e a equipe também espera chegar à partida em melhores condições e não apenas por causa da lesão de Mbappé.

Achrafi Hakimi também se lesionou e saiu ao intervalo, Marco Verratti acaba de regressar e Messi também chegou fora de forma para a primeira mão depois de se ter lesionado em Marselha.

Al Khelaifi, pronto para tomar decisões

O clube, por sua vez, com Nasser Al-Khelaifi no comando, também aguarda o jogo de volta antes de tomar qualquer decisão.

Galtier não conseguiu colocar as coisas de volta nos trilhos neste 2023 e não encontrou a fórmula, apesar do bom começo que os manteve invictos antes mesmo das férias de Natal e da Copa do Mundo.

A Liga dos Campeões é o objetivo número um do clube e com a chegada de Messi não espera ser eliminado nos oitavos de final.

O clube agora está obcecado em superar esta rodada, o que só fez duas vezes nos últimos sete anos, contra Borussia Dortmund e Barcelonaenquanto eles perderam no ano passado para o Real Madrid.