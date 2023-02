PSS da Educação da Prefeitura de Penedo avança para a fase de entrevistas

Secom PMP

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2023 realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo avança para a fase de entrevista com os classificados.

Nesta segunda-feira, 06, os inscritos para atuar como monitor do transporte escolar nas zonas urbana e rural foram sabatinados no ginásio da Escola Municipal Santa Luzia, local de todas as entrevistas do PSS 2023 da Semed Penedo.

Logo mais, das 13 até as 17 horas, é a vez dos candidatos a motorista dos ‘amarelinhos’.

Nesta terça-feira, 07, os inscritos para o cargo de serviços gerais precisam comparecer no horário entre 8 horas e meio-dia.

Quem está inscrito para trabalhar como merendeira será entrevistado no período da tarde de terça, 07, começando às 13 horas e encerrando às 17 horas.

Concorrentes aos cargos de porteiro e agente administrativo comparecem na quarta-feira, 08, em horário diferenciado, das 8h às 13 horas.

O local das entrevistas é o mesmo para todas as vagas: ginásio da Escola Santa Luzia, localizada na Avenida Wanderley, perto da Toca do Índio, sendo que o acesso ao ginásio acontece na rua localizada por trás da escola.