PUC-Campinas recebe inscrições para Vestibular 2023 via Enem até 28 de fevereiro

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até a próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente através do site da PUC-Campinas. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Seleção via Enem

De acordo com a universidade, poderão concorrer às vagas ofertadas nesta modalidade de ingresso os estudantes que tenham feito uma das edições do Enem indicadas no edital. Conforme o documento, a PUC-Campinas irá aceitar as notas do exame das edições entre 2013 e 2022. Serão considerados os desempenhos nas Provas Objetivas e a na prova de Redação do Enem.

O edital estabelece ainda que a divulgação do resultado está prevista para o dia 3 de março. Na mesma data a universidade deve publicar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

As oportunidades ofertadas são para ingresso em diversos cursos de graduação da universidade ainda no primeiro semestre letivo deste ano. As vagas são remanescentes de processos seletivos anteriores realizados pela PUC-Campinas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

