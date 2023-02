Pulisic no ponto de desbaste, enquanto o Chelsea planeja a venda de verão para aliviar o fardo financeiro

Todd BoehlyO rejuvenescimento da equipe de jogo do Chelsea foi divertido para os fãs do clube assistirem, no entanto, há uma venda inevitável chegando no verão para ajudar a equilibrar as contas.

ChelseaA tentativa de contornar as regras do FFP amortizando o valor dos contratos por um período de oito anos tem riscos inerentes em relação ao desempenho do jogador, mas há benefícios claros.

Os livros FFP mostram Chelsea gastando muito menos dinheiro como resultado desses contratos mais longos, e a venda adicional de jogadores ajudará esses livros a parecerem ainda melhores.

Ziyech deve liderar o êxodo

Hakim Ziyech estava programado para deixar Stamford Bridge no prazo final como parte de um acordo de empréstimo para Paris Saint-Germainmas os contratos foram cancelados.

O marroquino está agora pronto para sair no verão em um contrato permanente com o clube tendo um elenco muito grande para seguir em frente.

Christian Pulisic tem encontrado tempo de jogo difícil e provavelmente procurará uma rota de saída, já que planeja ser a figura de proa da campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026.

Kalidou Koulibaly chegou apenas no verão, mas o zagueiro senegalês não conseguiu reproduzir a forma do Napoli.

matthew kovacic é um excelente meio-campista, mas é um dos ativos mais vendáveis ​​que restam no clube.

Enzo FernandezA chegada de ‘s deixou o meio-campo inchado e o croata teria muito interesse.

Além disso, há a pequena questão de Romelu Lukakuretorno iminente.

A Inter não se convenceu com sua forma em sua segunda passagem pelo Milan e provavelmente o enviará de volta a Londres.

Chelseaapesar da necessidade de um atacante, espera vender o internacional belga e ele pode receber uma quantia significativa.

Callum Hudson-OdoiO desenvolvimento de ‘ parou completamente e é provável que todas as partes se arrependam de não permitir que ele se mudasse para o Bayern de Munique.

Ele será vendido, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang já está em negociações com o LAFC depois de ficar de fora da equipe do clube na Liga dos Campeões.