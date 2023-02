Punhos perdidos: lutador peso galo enfrenta gigante na batalha ‘David vs. Golias’

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Campeão peso leve do UFC vs. campeão peso pena do UFC pela supremacia libra por libra? Legal, legal, legal.

Eu te levanto isso.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Raymison Bruno x Raymison Bruno Roger Dalet

Desde o primeiro do que espero ser muitos eventos do Dogfight Wild Tournament em Sabadell, Espanha, temos o diminuto Raymison “Formiga” Bruno vs. Roger Dalet. “Formiga” significa “formiga” em português, como muitos de vocês sabem, por causa da estrela de longa data do peso mosca Jussier Formiga, enquanto Dalet foi apelidado de “Goliat” por esta luta por razões óbvias.

O momento acima, capturado pela caposa, conta uma história, enquanto os registros dos lutadores nos contam outra. Bruno é um veterano de 10 anos que lutou por promoções respeitáveis, como Cage Warriors, Mr. Cage e Pancrase. Dalet não tem nenhuma experiência notável em esportes de combate.

O que se seguiu foi um ataque absoluto, com Bruno imediatamente testando o grappling de Dalet, Dalet falhando miseravelmente naquele teste e Bruno brincando com seu manequim de treinamento humano até que decidiu colocar o grandalhão para longe com um armlock rápido. Um descompasso total, de fato.

Esse tipo de coisa nunca deveria se tornar a norma, mas de vez em quando é bom ser lembrado de que o que Royce Gracie fez nos primeiros dias do UFC não foi acaso ou show de horrores, apenas uma prova do poder da mistura das artes marciais artes.

Caso em questão, Cesar Alonso trouxe seu recorde de 5-5 para uma luta 2 contra 1 neste mesmo show e realmente conseguiu uma vitória!

Jed Meshew e eu muitas vezes afirmamos que é quase impossível para um lutador vencer vários lutadores (e certamente muito mais difícil do que a pessoa comum parece acreditar), mas de vez em quando a ação muda exatamente para aquele. Nesse caso, os oponentes de Alonso não conseguiram executar a estratégia padrão de 2 contra 1.

A chave para vencer uma luta de handicap é que um dos lutadores em vantagem deve estabelecer uma chave de corpo ou obter algum tipo de controle do lutador em desvantagem para que seu parceiro ou parceiros estejam livres para lançar golpes. Na hora, Alonso marca uma queda e isso manda toda a luta para o caos, o que é bom para ele. Nos pés, é um crapshoot, e Alonso é claramente o melhor e mais poderoso atacante, o que resulta na eliminação de um de seus atacantes. E uma vez que é apenas uma luta um contra um, acabou.

Só estou dizendo que isso nunca aconteceria com Fight Circus Asymettrical Champions Bank e No Money (na verdade aconteceu, apenas concordamos como comunidade em nunca falar sobre isso)

Acredite ou não, tudo isso realmente aconteceu, e você pode ver por si mesmo com o replay gratuito do Dogfight Wild Tournament no YouTube.

Tumer Ondar vs. Ismail Haidari

De alguma forma, por causa de tudo isso, este próximo clipe é apenas a segunda sequência mais estranha que vimos esta semana.

Hoje no AMC Fight Nights 118. Tumer Ondar finalizou Ismail Haidari com uma chave de joelho no 1º round. Assim, os dois concordam com uma revanche imediata ali mesmo, que Ondar também vence por decisão unânime. Coisas do MMA russo. pic.twitter.com/aov1eOTPut — caposa (@Recorder_Hitman) 24 de fevereiro de 2023

No mais recente do mundo do seu palpite é tão bom quanto o meu do MMA russo, tivemos uma luta do AMC Fight Nights terminando em uma controvérsia de finalização que levou os lutadores a uma revanche imediata.

OK.

Tumer Ondar parecia ter sua luta com Ismaiel Haidari encerrada (literalmente) ao finalizar uma chave de joelho que fez Haidari bater em sua coxa. Um toque ou não, é um movimento de toque claro para mim. É possível que Haidari não tenha percebido o que havia feito no momento, porque imediatamente protestou contra o árbitro que interveio para a paralisação.

Eles então passaram por toda a música e dança pós-luta antes de ser decidido que eles lutariam novamente para remover qualquer controvérsia do resultado.

O que???

O grappling de Ondar foi novamente demais para Haidari e ele o deixou sangrando a caminho da vitória por decisão unânime, então foi um momento ruim para Haidari. A estranheza não para por aí.

De acordo com o registro de Sherdog do evento, apenas o segundo resultado é oficial, o que significa que a luta não foi realmente uma revanche, mas sim um recomeço? Acho que isso significa que Ondar e Haidari não foram pagos duas vezes, hein? Da próxima vez, vamos seguir a decisão do árbitro, por favor.

Sanjar Yusupov vs. Oleksandr Popov

Bartosz Kowal vs. Lucas Nowak



Não há nada controverso sobre o nocaute de sete segundos de Sanjar Yusupov no Strife MMA 3 em Pulawy, na Polônia, além de “uau, quão forte esse cara bate?” Acho que vale a pena uma conversa.

O chute rasteiro de Yusupov fez com que Oleksandr Popov atacasse da pior maneira, deixando-o como alvo fácil para um gancho de esquerda. Haidari não foi o único lutador a passar por isso esta semana.

Na luta seguinte, Bartosz Kowal não foi tão rápido, mas o nocaute no joelho de Lukasz Nowak no segundo assalto foi bom demais para não mencionar.

O card principal do Strife MMA 3 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Bassil Hafez vs. Evan Cutts

Alanria Brown x Rachel Martinez



Nesta semana, no UFC Fight Pass, Bassil Hafez e Alandria Brown se mostraram com algumas finalizações impressionantes.

No Fury FC 75 em Dallas, Hafez enfrentou Cutts pela segunda vez com o título dos meio-médios em jogo. Cutts defendeu com sucesso o título do Cage Fury Fighting Championship por decisão dividida em sua primeira luta em abril de 2021 e fez a caminhada até a jaula com ouro na cintura mais uma vez na última sexta-feira.

Desta vez, Hafez tirou os juízes da equação.

Isso é um gancho de direita perfeito, pois você pode lançar e Cutts comeu tudo. Talvez vejamos esses dois completando sua trilogia em algum lugar no caminho, mas, por enquanto, Hafez tem grandes direitos de se gabar.

No LFA 153 em Hammond, Indiana, a perspectiva peso-palha Alandria Brown melhorou para 3-1 com este brutal estrangulamento de Rachel Martinez.

Todas as vitórias profissionais de Brown foram por mata-leão até agora. Vamos torcer para que seu próximo oponente seja um pouco mais rápido de bater, caso ela se encontre nas garras de Brown.

A ação foi tão selvagem quanto você esperaria no show inaugural da United Fight League em Mesa, Arizona, que foi encabeçado pelo veterano do UFC Jared Gooden enfrentando Demarques Jackson. Gooden sobreviveu a Jackson, deixando-o balançando no ar quando tudo foi dito e feito.

Não consigo decidir se os socos de Gooden, sua batida final ou um Jackson exausto batendo de cara no tatame causaram o maior dano.

Valodia Aivazian também não parecia muito ágil depois de duas rodadas com Phil Caracappa, mas esvaziou o que restava no tanque no início da terceira rodada e valeu a pena.

Essa é a definição de animal ferido aí, pessoal. Cuidado!

O veterano do Bellator, Ty Gwerder, me fez rir com este chute na cabeça absurdamente alto de Dan Huber.

Você não pode questionar a eficácia, mas Gwerder levantou a perna tão alto que não tenho certeza se ele estava tentando chutar Huber ou Hong Man Choi.

Issa Isakov vs. Ruslan Tedeev

Shami Gaziev vs. Darko Stosic



Do Brave CF 69 em Belgrado, Sérvia, temos que dar suporte a Issa Isakov por este mata-leão habilmente aplicado e à impressão imediata de Undertaker de Ruslan Tedeev.

E assim, Issa Isakov fecha um mata-leão e se torna o lutador mais vitorioso da história dos superleves! Título tiro próximo? pic.twitter.com/Iju4chXuQH — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) 18 de fevereiro de 2023

Infelizmente, Taker’ing it não é uma estratégia viável no MMA, então ainda é uma das derrotas para Tedeev.

Subindo 100 libras dos superleves aos pesados, temos Shami Gaziev derrotando o veterano do UFC e KSW, Darko Stosic, em menos de três minutos.

Aquele uppercut que abriu aquela sequência de finalização foi uma beleza.

Abe Alsaghir vs. Dominic Dorsa

Por último, mas não menos importante, tivemos o peso leve amador Abe Alsaghir conquistando o título do Lights Out Championship e melhorando para 6-0 com um nocaute sobre Dominic Dorsa em Wayne, Michigan.

Isso é um pouco de couro pesado sendo jogado por essa perspectiva de 21 anos.

Quando vimos Alsaghir pela última vez, ele estava aplicando uma guilhotina no primeiro round em Mike Walker para adicionar um cinturão dos leves do WXC à sua estante de troféus.

Alsaghir, que fez sua primeira luta amadora em dezembro de 2021, disse ao MMA Fighting que pretende fazer sua estreia profissional em abril. Parabéns pelo sucesso amador e boa sorte!

