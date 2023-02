Punhos perdidos: Marcin Wrzosek quebra o braço em vez de quebrar a queda

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas em tempos em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Como os leitores regulares sabem, um dos elogios mais importantes que damos toda semana é o cobiçado (bem, cobiçado por metade da luta) Prêmio Humpty Dumpty que vai para o lutador que causou a reação de nocaute mais impressionante e muitas vezes sombriamente hilária. Esse é certamente o tema desta semana, já que vários vencedores deixaram seus oponentes perdedores esparramados de uma forma que desafiava as convenções anatômicas.

Antes de chegarmos a eles, porém, temos que começar com uma queda que é tudo menos engraçada.

Aviso rápido: Braço quebrado chegando.

Você pode prosseguir.

De um show do Fame MMA em Cracóvia, na Polônia, na última sexta-feira, o veterano do KSW e O lutador final 22 o membro do elenco Marcin Wrzosek sofreu uma lesão feia ao tentar amortecer sua queda em uma luta de kickboxing (com luvas de MMA). Você pensaria que um homem que é versado na mistura de artes marciais saberia melhor do que postar assim durante uma queda, mas essas coisas acontecem em esportes de combate.

Felizmente, o reconhecimento instantâneo de Wrzosek e do árbitro, então essa luta foi descartada logo depois.

Felizmente, Wrzosek parece estar de bom humor e ansioso para correr de volta com Szeliga.

Agora, vamos aos verdadeiros vencedores do Humpty Dumpty da semana.

Cameron Smotherman x Peter Caballero

Abdul Camara vs. Shane Torres



O UFC Fight Pass nos traz nosso primeiro conjunto de nocautes, com Cameron Smotherman, do Fury FC, liderando o caminho.

Isso foi tão legal que tivemos que obtê-lo de vários looks.

Peter Caballero mordeu com força aquele gancho de direita antes de circular para a direita na esquerda de Smotherman. Há ser nocauteado, e então há o que Smotherman fez com Caballero.

Smotherman tem cozinhado absolutamente na divisão de peso galo do Fury FC, indo para 4-1 em 2022 e agora estourando este impressionante para abrir sua campanha de 2023. Com tamanho e poder, o talento local deve deixar a promoção baseada no Texas antes do final do ano.

O único homem a derrotar Smotherman no ano passado? Shane Torres, que também estava lutando neste card. Infelizmente para Torres, sua sorte mudou desde então, já que ele foi nocauteado em lutas consecutivas, inclusive neste revés contra Abdul Kamara.

Faltando apenas alguns segundos para o fim do primeiro round, Torres desferiu um chute que demorou a recuar, e Kamara não perdeu a janela que lhe foi dada. Na verdade, parece que Kamara começou a descarregar assim que Torres soltou seu chute, então Kamara pode ter acabado no lado direito de um cara ou coroa desta vez.

Kleberson Tavares vs. Andre Vieira

Guilherme Doin vs. Samuel Silva

José Enrique Silva vs. allan silva

Marcel Adour vs. Rodrigo de Moura



Também no UFC Fight Pass, finalizamos de sobra no Shooto Brasil 115, no Rio de Janeiro.

Kleberson Tavares foi direto ao vento nessa sequência e, embora pareça um pouco bobo, ele é um peso pesado, o que significa que ele só precisa acertar um grande golpe.

Não vou mentir, tem muito grisalho na barba do Tavares, e é exatamente assim que eu esperaria que um cara grisalho como ele lutasse.

Falando em moinho de vento, Samuel Silva teve os braços patetas na derrota para Guilherme Doin ao ser balançado por um chute de raspão na cúpula e nunca mais se recuperou.

Esse gesto de “traga-o” foi um momento clássico antes do desastre. Doin sentiu cheiro de sangue e abriu um direito que fez Silva beijar a tela.

A seguir, temos o peso meio-médio José Enrique Souza acertando um incrível nocaute no joelho de Alan Silva.

Souza está listado em 6 pés-4 e, novamente, compete em 170 libras. Ele não é Wally Herndon (procurem, pessoal), mas essa é uma medida séria, e acho que o joelho alto dele é algo que seus futuros oponentes vão desconfiar.

A consciência do joelho é uma parte importante da defesa, independentemente da classe de peso em que você esteja, embora eu não tenha certeza de que isso importaria neste próximo clipe.

Depois que Marcel Adur começou, só houve problemas para Rodrigo de Moura. Se o chute frontal e a combinação limpa que se seguiu não funcionaram, Adur garantiu que ele tivesse uma joelhada voadora na manga para terminar o trabalho.

Temirkhan Temirkhanov vs. Viktor Azatyan

Amo esta progressão de golpes de Temirkhan Temirkhanov.

Em um evento RCC em Yekaterinburg, na Rússia, observe como Temirkhanov prepara seu chute na cabeça. Uma direita acerta o botão, fazendo os joelhos de Viktor Azatyan tremerem. Temirkhanov espera uma batida e acerta um gancho de esquerda. Azatyan, atordoado neste ponto, instintivamente tenta um contra-ataque no próximo avanço de Temirkhanov, apenas para ser derrotado por um rápido chute na cabeça.

Faça cinco vitórias consecutivas para “Tank”.

Yousri Belgaroui vs. Bogdan Kotlovyanov

Nem tudo foram plantas faciais e mumificações no fim de semana passado. No Levels Fight League 7 em Amsterdã, Yousri Belgaroui disparou a besta e acertou Bogdan Kotlovyanov com uma flechada direto na caixa torácica.

Este é um discreto favorito de Humpty Dumpty porque Kotlovyanov está pedindo que o árbitro intervenha antes mesmo de tocar o chão, o que faz com que este se destaque entre os demais.

Viskhan Kurkaev x Finn Larsson

No German MMA Championship 32 em Gelsenkirchen, na Alemanha, Viskhan Kurkaev foi Full Phenom com esta incrível sequência de golpes.

Nenhum árbitro teria sido capaz de intervir rápido o suficiente para salvar Finn Larsson, e é assim que alguém acaba em uma pilha no tatame.

Jean Silva vs. Valdemir Cardoso

Jean Silva também pegou o adversário entre a espada e a espada ao não dar um segundo para Valdemir Cardoso respirar na luta principal do Spartacus MMA, em São Paulo.

Cardoso ficou mutilado contra a cerca. Mesmo quando seus sentidos voltaram, parecia que ele estava bem em ficar lá, como: “Deixe-me relaxar aqui por um minuto, por favor.”

Damião Fernández vs. Carlos Marquez

Você deve ter notado um tema com as finalizações esta semana, que a maioria delas é o resultado de um lutador ser abalado primeiro, em vez de apenas ser nocauteado com um tiro. Isso continua aqui, com Damian Fernandez imediatamente percebendo que o oponente Carlos Marquez estava machucado antes de nocauteá-lo e dar-lhe uma chicotada desagradável.

Almanbet Abdyvasy Uulu vs. Arturbek Mamyrov

Fechando o Humpty Dumpty Awards – e lembre-se de que não há perdedores aqui (uh, além dos pobres que recebem esses golpes de martelo) – é Almanbet Abdyvasy Uulu na Octagon League 40 em Bishkek, Quirguistão.

Crédito para seu oponente Arturbek Mamyrov, que parecia ter um plano, esse plano era rolar com os socos e contra-atacar. Em algum momento, você realmente tem que atirar de volta, o que Mamyrov não fez. Com rédea solta para disparar, Abdyvasy Uulu reduziu Mamyrov a um manequim de treinamento com a mão direita no queixo.

Depois de assistir tudo isso, o que você diz?

