“Punt God” Matt Araiza tentará ressuscitar sua carreira no México depois que os promotores não apresentaram acusações de estupro coletivo

–Matt Araiza voltará a jogar futebol profissional como foi anunciado pelo Tijuana Greyhounds de Mexico’s “Liga de Futbol Americano Profesional”a única liga de futebol profissional do país composta por 10 times, cuja temporada começa em apenas algumas semanas.

Araiza está inativo desde o início da temporada 2022 NFL temporada em que o Buffalo Bills o libertou devido a alegações de estupro coletivo feitas contra ele em seu tempo como jogador universitário da San Diego State University.

Matt Araiza não foi acusado criminalmente de estupro coletivo

No final de 2022, mais precisamente em dezembro, os promotores do sul da Califórnia se recusaram a prosseguir com as acusações criminais contra o ex-apostador do Buffalo Bills.

“Em última análise, os promotores determinaram que está claro que as evidências não apóiam a apresentação de acusações criminais e não há caminho para uma possível condenação criminal”, disse Summer Stephan, promotor público do condado de San Diego.

Então, o que parecia ser um componente chave para o futuro de Matt Araiza na NFL é a seguinte citação, sobre as alegações feitas contra ele.

“Os promotores só podem apresentar acusações quando acreditarem eticamente que podem ser provados além de qualquer dúvida razoável.”